統測成績單5/19寄發 294考生染疫、4人考試中確診

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（中央社記者許秩維台北1日電）111學年度統一入學測驗今天考完，成績單預計5月19日寄發；考前有294名考生確診COVID-19，被通知不能應考，另有4名考生於考試當天被通知確診，無法繼續考試。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，111學年度統一入學測驗於傍晚考完，四技各節平均缺考率8.81%，比去年（5.79%）略增；二技各節平均缺考率7.38%，也比去年（5.15%）略增。5月2日將公告統測試題參考答案，5月19日寄發成績單。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），教育部日前宣布，確診考生不得應考，如在應考中接獲確診通知，也要立即停考，後續升學管道將採外加名額錄取；至於居家隔離、居家檢疫等考生仍可應考，將安排隔離試場應試。

根據測驗中心資料，考前有294名考生確診，居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主健康管理等4類考生合計2582人，安排於338間隔離試場應試；兩天考試累計啟用防疫試場7間，提供7名發燒或有呼吸道症狀的考生應考。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平告訴中央社記者，考前確診的294名考生已於事前接獲通知，因此未到試場應試；另有4名考生（昨天1名、今天3名）於考試中被通知確診後，就立即停考，這些確診考生都適用外加名額的補救管道。

台鐵企業工會因不滿公司化草案未經協商就送立法院，今天發動勞動節不加班方式集體休假，表定列車全部停駛。教育部也開放受影響的考生申請接駁方案，費用由教育部協助。

林尚平表示，目前暫未收到考生反映因台鐵集體休假事件而影響應考。

考生違規方面，測驗中心截至今天下午5時統計，違規仍以「攜帶手機入場」最多，初步回報約217件，其次為「攜帶其他物品入場」 約35件，整體違規件數較去年減少約13件。（編輯：張雅淨）1110501