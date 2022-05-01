統測機械群考智慧製造搭時事 實習題重實作經驗

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（中央社記者許秩維台北1日電）四技二專統測今天上午考專業科目（二），教團分析機械群試題包含素養題和跨科題型，時事題較少，僅考到智慧製造，機械基礎實習題目如未曾實際操作過，則不易答題。

四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，上午考科為專業科目（二），不同群類的考題不同。

全國高級中等學校教育產業工會發布新聞稿，分析機械群試題，總題數從往年40題增至今年的50題，包含跨科題型和素養題型，具專業化且有鑑別度，具備機械製造、機械基礎實習跨科整合概念的學生較易發揮。

全中教舉例，機械製圖實習基本題約5成，素養題包含題組、圖形判讀、對機構的認知方式等，整體中間偏難且具鑑別度，語文理解能力高、細心者較有利；機械製造題目難易適中，且融入機械素養題型；機械基礎實習題目不偏重傳統機械加工，108課綱新增的銲接、鑄造等單元，都出現在今年試題中，如未實際操作過則不易答題。

全國教師會也發表新聞稿指出，以往機械群專二考科常被認為是「背多分」的科目，今年增加靈活應用題目，學生須活用理論知識與技能，才能清楚作答；部分題目新穎，非傳統命題方式，考驗學生思考邏輯、判斷答題的能力，但時事題較少，僅考到智慧製造與時事相應。

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電機電子群資電類方面，全中教提到，今年微處理機試題文字較多，須謹慎閱讀細節，但素養題較少，建議未來可適當融入生活題型；數位邏輯設計題目依教科書內容出發並有所變化，整體難易適中；程式設計實習試題屬於中間偏易，建議未來可增加生活運用的素養題型，讓試題更活潑。

全教會表示，商業管理群試題今年有出現素養導向命題，強調及活化會計資訊價值的呈現，並減少過度繁複的計算；會計學題目難易適中且命題靈活；經濟學試題具鑑別度，題目呈現方式也跳脫以往制式框架，但建議未來增加經濟學圖形題及情境素養題，並融入時事。（編輯：管中維）1110501