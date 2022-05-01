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匈牙利博物館台南小吃體驗獲熱烈迴響

2022/5/1 19:10（5/2 09:46 更新）
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駐匈牙利代表劉世忠（右）4月30日在蒂薩祖格地理博物館舉辦的美食體驗活動與國會議員赫爾賽克（中）、蒂薩弗德瓦市長赫格杜斯（左）同台包潤餅。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年5月1日
駐匈牙利代表劉世忠（右）4月30日在蒂薩祖格地理博物館舉辦的美食體驗活動與國會議員赫爾賽克（中）、蒂薩弗德瓦市長赫格杜斯（左）同台包潤餅。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年5月1日
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（中央社記者林育立柏林1日專電）匈牙利蒂薩祖格地理博物館昨天舉辦台南美食體驗活動，現場提供擔仔麵、潤餅等台灣小吃，獲當地民眾熱烈迴響。

位於匈牙利中部蒂薩弗德瓦（Tiszaföldvár）的蒂薩祖格地理博物館（Tiszazugi Földrajzi Múzeum），4月30日與駐匈牙利代表處合辦「台南街頭小吃體驗日」活動，現場提供擔仔麵、潤餅、珍珠奶茶等小吃，吸引逾200位民眾參加。

活動一開始，駐匈牙利代表劉世忠先示範台南擔仔麵的作法。接著蒂薩弗德瓦副市長艾多斯（Hanna Erdos）穿上廚師服現做匈牙利薄餅，與台灣潤餅互別苗頭。隨後市長赫格杜斯（Istvan Hegedus）和國會議員赫爾賽克（Zsolt Herceg）接受劉世忠的邀請，同台包潤餅。

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劉世忠用匈牙利語致詞時表示，台南是台灣的文化首都和美食天堂，背後的底蘊和多元性一如蒂薩河（Tisza）流域的城市。鄰近蒂薩弗德瓦的蒂薩河是多瑙河最長的支流，也是匈牙利第二大河。

蒂薩祖格地理博物館是匈牙利歷史最悠久的地理博物館，今年2月起推出「遠東美味奇遇：台灣美食之都—台南街頭小吃文化影像展」特展。不過由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，展覽期間沒有辦活動，昨天因此補辦美食體驗，台南市長黃偉哲並預錄影片向在場來賓問候。（編輯：韋樞）1110501

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