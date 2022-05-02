第3航站第8標包商傳倒閉 桃機：工程將如期完成

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（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）桃園國際機場第3航站區興建計畫第8標承包商偉銓營造有限公司遭傳倒閉，桃機公司今天說，已採取法律行動，要求返還已給付預付款，相關工程不受影響，將如期完成。

桃園國際機場股份有限公司總經理但昭璧上午接受媒體聯訪表示，第8標是能源中心和共同管道工程，工期從109年6月3日到115年的1月31日，工程總金額新台幣62.9億元，東元公司和偉銓共同投標承攬，其中東元占80％，偉銓占20％。

但昭璧說，東元負責機電、偉銓負責土木，目前為止案件總進度是8.572％，比預定進度稍落後，桃機公司4月18日接獲東元致函，偉銓由於財務問題，無法繼續承攬，東元願承下所有工作和責任，繼續完成工程。

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但昭璧表示，桃機公司已採取法律行動，4月25日致函偉銓，要求返還已給付的預付款1.2599億元；目前案件總進度雖稍落後，但桃機公司在整體工期上有兩個月餘裕空間，可確保工程如期完成，桃機公司會全力督導工程進度。

但昭璧說，第3航站總體進度目前是32.74％，超前原先預定進度，在第3航站整體進度及第8標進度，都希望在公司及承包商努力下，如期順利完成。（編輯：李明宗）1110502