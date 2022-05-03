醫牙中醫系2階甄試 研擬確診生隔離試場應考

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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部今天表示，針對需面試或實作的醫學、牙醫、中醫等系，研議開放輕症或無症狀的確診考生至隔離試場參加申請入學2階甄試，待相關措施報請疫情指揮中心同意後再公告。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，各級學校確診人數漸增。大學招生委員會聯合會4月公告，考生如因疫情無法參加申請入學第2階段甄試，可啟動應變機制，一般校系可調整學測和書審評分占比，取消面試、實作，但醫學系、牙醫系、中醫系仍維持辦理甄試。

教育部今天透過文字回應告訴中央社記者，醫學、牙醫、中醫等系因選才需求，有辦理面試或實作的必要，且屬於政府人力管控系組，不能外加名額，因此在目前防疫應變機制中，仍提供一定防疫量能的甄試環境，讓居家檢疫、居家隔離等考生可以外出應試。

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由於近期國內本土案例增加，且多為輕症或無症狀確診者，教育部指出，考量醫、牙、中醫等系具備一定的醫療防疫能量，因此從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場、提升且強化隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀的確診考生外出應試。

教育部提到，與招聯會日前已邀集醫、牙、中醫等系徵詢意見，目前正研擬讓輕症或無症狀確診考生外出應試的相關防疫準備措施，經評估後將儘速修正防疫應變機制，並報請中央流行疫情指揮中心審議同意後，再公告實施。（編輯：張雅淨）1110503