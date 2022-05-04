教育部加配20萬劑快篩 供疫情較吃緊縣市師生

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部長潘文忠（圖）4日在立法院受訪表示，2日已配送50萬劑COVID-19快篩試劑到各縣市，供各級學校師生居家隔離所需，今天再追加20萬劑，支援確診、居隔數較高的縣市。中央社記者陳至中台北攝 111年5月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）近日各地都在搶購COVID-19快篩試劑，教育部長潘文忠今天表示，2日已配送50萬劑到各縣市，供各級學校師生居家隔離所需，今天再追加20萬劑，支援確診、居隔數較高的縣市。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，現行居家隔離「3+4」方案，師生期滿後必須快篩陰性，才可恢復實體上課。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪表示，2日已配送第1批50萬劑快篩試劑至各縣市教育局處，提供各縣市快篩試劑基礎存量。今天再盤整後，配送20萬劑，緊急支援確診、居隔數較高的縣市，希望一起面對這波具挑戰性的疫情。

另外，因大專確診人數漸增，近日台北教育大學、台灣大學等校因隔離空間不足，傳出學生被安置在廚房、會議室、帳棚等。

潘文忠今天重申，原則上仍與中央流行疫情指揮中心規定一致，希望輕症確診、居家隔離的大專生能「就近返家」，但校內確實有一些特殊狀況，例如境外生和其他因素無法返家的學生，昨天邀各大學防疫長召開線上會議，並提供隔離檢疫宿舍調度補助方案。

潘文忠表示，確診學生會安排到集中檢疫所或防疫旅館，一般健康同學的隔離需求，則會協調學校附近旅宿業，讓學校有個緩衝空間。

潘文忠表示，學校協助確診個案返家、調度一般宿舍或洽租校外旅館、整備符合規定的隔離或檢疫宿舍者，可向教育部申請補助；調度的隔離或檢疫宿舍，以達學校宿舍總床位數5%為原則；隔離宿舍補助每床新台幣1萬元，檢疫宿舍補助每床5000元。

潘文忠呼籲全國大專生，共同瞭解和支持相關政策，讓國家防疫能夠順利執行。（編輯：李亨山）1110504