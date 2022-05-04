台中「快篩陽得來速」綠色通道PCR啟動 分流防疫

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COVID-19本土疫情延燒，台中市政府4日起與台中榮總等6家醫院合作啟動「快篩陽得來速」機制，提供快篩陽性的民眾在綠色通道進行核酸檢測（PCR），不用再進醫院，與一般病人分流。中央社記者郝雪卿攝 111年5月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中3日本土確診個案逾千例，台中市政府今天起與6家醫院合作啟動「快篩陽得來速」機制，提供快篩陽性的民眾在綠色通道進行核酸檢測（PCR），不用再進醫院，與一般病人分流。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案3日新增1196例，台中市長盧秀燕昨天表示，今天起啟動「快篩陽得來速」機制，由衛生局與醫院在PCR篩檢站開設綠色通道，針對已在社區篩檢站或居家快篩陽性的民眾服務。

首日實施共有6家醫院加入，包括台中榮總、澄清醫院中港院區、童綜合醫院、光田醫院沙鹿院區、光田醫院大甲院區、長安醫院等。

台中市衛生局長曾梓展指出，出現症狀或有就醫需求者，透過得來速機制，不用進入醫院，就能PCR採檢後回家等待結果；若有症狀者，也能安排醫師就地看診、領藥及繳費，節省高危病人就診時間與流程，以減少進入醫院感染風險。

台中榮總的「快篩陽得來速」綠色通道就設於急診中心門口，急診部主任林子傑接受媒體採訪時表示，開設的主要目的是在急診端做病人分流，因為有些無症狀快篩陽性或有呼吸道症狀者，會有確認需求，而到各醫院急診中心就醫。

林子傑說，為分散這些病人，同時讓輕症病人快速確認，院方在急診中心門口設發燒防疫及篩檢門診，針對自費採檢及快篩陽者採檢進行分時段及分區分流。

他表示，快篩陽者不用進醫院掛急診及等待候診流程，在戶外就可以得到診療，醫師還可以根據病人症狀開藥單，並由醫護人員代勞領取藥物交給病人，節省病人等待時間。

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林子傑指出，「快篩陽得來速」不是不用下車，目的只是減少繁瑣流程讓病人不用進醫院，在戶外就可以得到診療，還可以領藥及治療；輕症者做完篩檢後，就可回家自我隔離等候採檢結果，如果陽性確診就會接到通知，安排後續流程。

民眾PCR採檢若陽性，台中市衛生局表示，將發送簡訊請確診者上網填寫疫調單。輕症及無症狀確診者採居家照護，若為中重症確診者，衛生局可協助安排救護車、防疫計程車載送民眾就醫。（編輯：戴光育）1110504

COVID-19本土疫情延燒，台中榮總配合台中市政府4日起在急診中心門口設置「快篩陽得來速」篩檢站，分區分流降低感染風險。中央社記者郝雪卿攝 111年5月4日

台中3日本土確診個案逾千例，台中市政府4日起與6家醫院合作啟動「快篩陽得來速」機制，提供快篩陽性的民眾在綠色通道進行核酸檢測（PCR），有症狀者，也能安排醫師就地看診、領藥及繳費，病人不需進醫院。中央社記者郝雪卿攝 111年5月4日