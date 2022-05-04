居家隔離電子圍籬將退場 5日會商各衛生局後定案

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）今天本土染疫新增近3萬例，輕症或無症狀者正在居家照護超過5萬人，密切接觸者的居隔人數只多不少，鑑於確診通報塞車，導致居家隔離電子圍籬幾乎失去意義，指揮中心規劃電子圍籬退場，預計5日召集各衛生局開會討論定案。

現行密切接觸者居家隔離縮短為3＋4（3天居隔，加4天自主防疫），但民眾啟動電子圍籬多半在3天之後，時間短促而且耗費行政資源，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院表示，確實有考慮居家隔離電子圍籬退場。

陳時中今天下午在疫情記者會中進一步提及，因應疫情急劇變化，已安排於5日下午召集各地方衛生局，盼居家隔離電子圍籬退場討論定案，若無爭議，將依據行政決定修訂，出現爭議部分，則將交由專家討論。

另外，確診者的死亡通報也出現塞車，有媒體問及，指揮中心說明今天新增20多歲的死亡病例早在5月1日病故，但昨天指揮中心卻報告此案為重症，非死亡個案。揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，5月2日公布時，個案死亡證明書還沒通報進來，僅能先通報為重症。

COVID-19（2019冠狀病毒疾）疫情升高促使快篩需求大增，實名制購買家用快篩試劑4月28日上路，據指揮中心統計，今天可販售快篩實名制機構共有4955家，可販售54萬5473人份，截至中午12時，已有509家機構完售，賣出16萬3409人份。

地方衛生單位需要提供給居家隔離者家用快篩，持續穩定供應，指揮中心發言人莊人祥說，自4月12日至5月3日期間，再加上今天運送70萬劑快篩試劑，共配送282萬多劑家用快篩至各衛生局；今天中午也特別派車送到雙北指定地點，預計今天下午衛生局就都會收到，其他縣市今天也都會出貨。

雙北疫情嚴峻，其中新北市成為首個單日新增個案破萬例縣市，各界關注雙北醫療量能數據，羅一鈞說，台北市專責病床約為1615床，991名個案住院中，占床率61.4％；新北市有1712床專責病床、950名個案住院中，占床率為55.5％。

羅一鈞強調，隨著個案數增加，醫療量能有擴充必要，同步強化輕重症個案分流收治，提高醫院收治年齡至80歲以上，醫院收治個案以中重症為主，無症狀、輕症的年長者醫院觀察期也縮短為5天為限，讓有需要的中重症個案儘早住院治療。

隨著國內疫情延燒，校園疫情頻傳，大專生確診個案增加，雖然校方不夠安置，可以申請集中檢疫所，但台北市說量能不夠，無法安置學生；另外，許多大學因隔離空間不足、大學生防疫遵從度不高，只能不斷停課，但教育部不願意開放遠距教學到學期末。

對上述大專院校防疫問題，陳時中表示，教育部如果有困難，可以在集中檢疫所上予以協助，遠距教學是防疫期間重要的維持受教權方式之一，但很難強迫要求都要遠距，會再和教育部討論。（編輯：陳清芳）1110504