桃園快篩試劑快用完 鄭文燦盼中央增加配賦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市長鄭文燦今天表示，快篩試劑的消耗量大，市府增購的10萬劑已經全部用完，中央配賦的也快用完，已和中央申請，盼能盡快獲得配給，希望就北北基桃能增加配賦數量。

桃園市今天新增4814例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園目前輕症在家的總案件數是1萬815人，會請醫院加強視訊診療等照顧。

鄭文燦表示，目前確診者是採取中央的自主回報疫調系統，但由於申報資料不齊全等原因，有相當大比例的人並沒有收到中央的簡訊，為加強通報後的照顧，將採取中央、地方雙軌作法，透過桃園市政府衛生局入口網站的Google表單，一樣可以自主通報到衛生局。

針對中央今天宣布的輕重症分流調整，鄭文燦說，如果有緊急的病情，就醫還是採取119的系統，與原來的醫療系統搭配。

鄭文燦表示，已請民政局擴大採購防疫關懷包，內容物一定會有快篩試劑、溫度計、線上服務手冊等物資，運送採取雙軌制，除了區公所跟學校搭配送防疫關懷包，電商物流也徵選了4家進行運送；不論是區公所或學校的基層人員，送防疫關懷包每件會有新台幣150元的津貼。

鄭文燦表示，學校部分的居隔人數龐大，配送快篩試劑的原則為高中以下學生給2劑，大學以及成年人給3劑；目前市府秘書處支援的4萬劑快篩都已經用完，衛生局會再支援學校1萬5000劑，讓復課前的快篩可以完成，市府後續也會向教育部申請適當足夠的試劑數。

鄭文燦指出，快篩試劑的消耗量很大，目前衛生局快篩的備量已經不夠，會再跟中央申請，這部分中央的配賦數量，尤其是北北基桃，應該要增加數量、充分供應，如果政府快篩實名制的徵用範圍完成，應該要開放一般通路讓民眾購買。

鄭文燦說，透過教育、公衛系統所發放的快篩試劑，也希望能夠配賦足夠數量，市府原本增加採購的10萬劑已全部用完，中央配賦的也快用完，已和中央反映，希望能盡快獲得配給。

鄭文燦表示，桃園目前有一個快篩陽性的專用PCR採檢站，611人中就有603人確診，數字非常接近，所以一旦快篩陽性，就應該盡快PCR採檢、自主居隔。

鄭文燦指出，今天進行的莫德納疫苗專案接種，因為人數很多，每個接種站都滿載，預計疫苗在12日到位後，會再安排3天的莫德納疫苗專案接種。（編輯：張雅淨）1110504