防疫宅經濟成主流 跨境消費申訴妥處率低宜慎思

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）行政院消保處今天表示，近2年受疫情影響，宅經濟成主流，然而以有協處平台的台韓跨境消費爭議來說，去年收到271件申訴，僅41件獲得妥處，呼籲消費者跨境消費前慎思。

行政院消費者保護處2019年8月29日與韓國消費者院（Korea Consumer Agency）正式簽署「台韓消費者保護瞭解備忘錄」，消費者經網購或在韓國消費的糾紛申訴，消保處可轉介韓國處理。

儘管已有以上協處平台，消保處今天發布新聞指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，宅經濟成主流，除帶動國內消費爭議連續2年破7萬件，跨境消費爭議也增加，以台韓跨境爭議為例，去年共收到271件，僅41件獲得妥處。

消保處提醒消費者，台韓間還有協處平台，妥處率並不高，因為跨境本質上存在管轄權、法規適用、文化差異等問題，呼籲消費者跨境消費前慎思。

另外，消保處建議消費者，境外網購要認明合法商家，留存商品頁面、交易資訊與契約條款，以利主張權益；也要了解，跨境網購需要支付的關稅、運輸或快遞費，以及其他服務費等多項費用，下單網頁未必有顯示，甚至遇到商品有瑕疵，消費者想要主張無條件解約等訴求，也可能被拒絕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

若是線上遊戲消費類型，消保處提醒玩家，勿因遊戲為中文介面而誤認是國內業者，可至「數位娛樂軟體分級查詢網」查詢。還有，以玩家遭停權為例，若想要求業者出示電磁紀錄或證據等訴求，外國業者常以業務機密為由拒絕。消保處也建議消費者嚴控消費額度，以降低風險發生時的損失程度。

以及透過Google Play商店或蘋果App Store等支付平台付費的交易，遇爭議可試著同時向平台與遊戲客服申請退款。（編輯：陳政偉）1110504