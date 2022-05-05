台灣夫妻挑戰法式麵包店 功底創意擄獲巴黎人心

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巴黎目前唯一由台灣人經營的法式麵包店4月初開業，經營者王之亞（右）和莊柏宣（左）夫妻向中央社表示，既然都要花錢花時間，就想從最難的法國開始挑戰。此外，他們也想讓法國人嚐試台式麵包的特色。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電）巴黎唯一由台灣人經營的法式麵包店開業，經營者王之亞和莊柏宣告訴中央社，將秉持台灣人博採眾長的精神，做好法式傳統麵包，並融合台灣特色與改良台式麵包，讓當地人嚐鮮。

從事工藝設計的王之亞本來就會在工作之餘製作手作甜品。因緣際會下，她獲得朋友協助與丈夫莊柏宣的鼓勵支持，隻身來到法國學習烘焙。

從事工藝設計的王之亞在台灣就熱衷手作甜品，毅然決定轉換跑道隻身來法國廚藝名校費杭迪（Ferrandi）學習烘焙並深耕法國。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日

學成後，3人決定在巴黎開設傳統法式麵包店。2020年來法國準備開業，怎知一來就封城，花了近兩年時間籌備，直到今年4月才正式開業。

莊柏宣原本從事工業設計，透過他和設計師的巧思與努力，把原本髒亂的魚舖改造為明亮古樸的空間，地板牆壁全部打掉，重見天日的1900年代原始牆面也被保留下來。店名Petite Île意為小島，除指家鄉台灣之外，也指如同島嶼的各樣麵包。

40歲轉換跑道，兩人笑說，既然要開麵包店，就想直接來法國挑戰大魔王關卡。莊柏宣向中央社表示，「要插旗就要直接插在法國，既然都要花錢花時間，我們就想從最難的地方開始，挑戰大魔王。若能在這裡做起來，獲得法國人的認可，之後要去其他地方都比較有機會」。

此外，把台灣麵包的特色帶來這裡，讓法國人嘗試不一樣的融合也是動機。Petite Île就從台灣進口芒果、荔枝、龍眼、蘋果等果乾，放入法式麵包中。

王之亞說：「法國顧客反應很好，大部分商品每天不會剩的。他們沒吃過台灣水果，不知道甜味可以高達這種程度。這是我們把台灣好物推出去的方式，提高法國人接受度後，我們可以帶進更多台灣的東西。」Petite Île已推出台式奶酥吐司，成為巴黎台灣人口耳相傳的搶手商品。

王之亞說，希望融會貫通，不是把台式麵包整個照搬。「我的台式麵包也融合了法國做麵包的方式，例如加入魯邦種，因為這是好東西，我想加進去影響麵包風味」。

魯邦種（levain）是法國傳統麵包使用的天然酵母，製作很費工，麵包師通常需要熬夜製作，因此越來越多商家使用商用酵母（levure），或兩者混用。王之亞表示，她自養兩種魯邦種，希望用心帶給顧客最好的享受。

但兩人強調，畢竟在法國，還是要把法式傳統麵包做好，「他們才會相信你」。「例如長棍麵包，雖然利潤不高，但一定要堅持做到好，甚至比法國人更好，因為他們對外國人開傳統麵包店，標準是更高的」。

台灣人在巴黎開法式麵包店，推出台式萊姆酒葡萄奶酥和奶酥吐司，成為巴黎台灣人口耳相傳的搶手商品。另有小蜂蜜吐司和台式湯種吐司也受顧客歡迎。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日

兩人告訴記者：「台灣的特色就是很多文化融合在一起，台灣人很厲害的就是擷取學習別人的優點，融合成台灣人風格的東西，我覺得我們就是在做這件事情，保有法國傳統工法與材料，加上自己的改良與堅持。」

談到外國人來法國開業的最大挑戰，兩人異口同聲表示，法國行政流程複雜且費時，部分巴黎的器材廠商對外國業者不大友善。

此外，兩人坦言，起初有很多質疑的聲音。因為附近居民都知道是台灣人開的，並不看好，也不大敢嘗試法式傳統麵包；但現在越做越多，供不應求。

常客丹妮兒（Danielle）告訴中央社：「他們的法式麵包非常好吃，我幾乎每天都會來買，也很高興能嘗試台灣麵包，也都很美味。他們能在這裡開店，還把店打造得這麼漂亮，整個街區都很開心。」

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莊柏宣說，面對挑戰，解決方式只有一個，「你無法改變他們，要學著適應這裡的文化。既然你選擇來這裡，就要融入他們，與其和環境對撞，調整心態才能克服問題」。

開業雖然艱難，但走過後都是收穫與學習。兩人非常感謝過程中許多美好的相遇和貴人，特別是好幾位旅法台灣同胞，在行政、翻譯、宣傳上給予強力後援。「如果沒有他們，這間店絕對開不成」，也希望未來能有更多美好收穫。（編輯：馮昭）1110505

台灣人在巴黎開法式麵包店，常客丹妮兒（左）是大學建築系教授，在籌備期間就給予支持鼓勵。她表示幾乎每天都會來買，很高興能嘗試美味的台灣麵包。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日