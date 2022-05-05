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台灣夫妻挑戰法式麵包店 功底創意擄獲巴黎人心

2022/5/5 09:25（5/5 10:03 更新）
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巴黎目前唯一由台灣人經營的法式麵包店4月初開業，經營者王之亞（右）和莊柏宣（左）夫妻向中央社表示，既然都要花錢花時間，就想從最難的法國開始挑戰。此外，他們也想讓法國人嚐試台式麵包的特色。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
巴黎目前唯一由台灣人經營的法式麵包店4月初開業，經營者王之亞（右）和莊柏宣（左）夫妻向中央社表示，既然都要花錢花時間，就想從最難的法國開始挑戰。此外，他們也想讓法國人嚐試台式麵包的特色。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電）巴黎唯一由台灣人經營的法式麵包店開業，經營者王之亞和莊柏宣告訴中央社，將秉持台灣人博採眾長的精神，做好法式傳統麵包，並融合台灣特色與改良台式麵包，讓當地人嚐鮮。

從事工藝設計的王之亞本來就會在工作之餘製作手作甜品。因緣際會下，她獲得朋友協助與丈夫莊柏宣的鼓勵支持，隻身來到法國學習烘焙。

從事工藝設計的王之亞在台灣就熱衷手作甜品，毅然決定轉換跑道隻身來法國廚藝名校費杭迪（Ferrandi）學習烘焙並深耕法國。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
從事工藝設計的王之亞在台灣就熱衷手作甜品，毅然決定轉換跑道隻身來法國廚藝名校費杭迪（Ferrandi）學習烘焙並深耕法國。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日

學成後，3人決定在巴黎開設傳統法式麵包店。2020年來法國準備開業，怎知一來就封城，花了近兩年時間籌備，直到今年4月才正式開業。

莊柏宣原本從事工業設計，透過他和設計師的巧思與努力，把原本髒亂的魚舖改造為明亮古樸的空間，地板牆壁全部打掉，重見天日的1900年代原始牆面也被保留下來。店名Petite Île意為小島，除指家鄉台灣之外，也指如同島嶼的各樣麵包。

40歲轉換跑道，兩人笑說，既然要開麵包店，就想直接來法國挑戰大魔王關卡。莊柏宣向中央社表示，「要插旗就要直接插在法國，既然都要花錢花時間，我們就想從最難的地方開始，挑戰大魔王。若能在這裡做起來，獲得法國人的認可，之後要去其他地方都比較有機會」。

此外，把台灣麵包的特色帶來這裡，讓法國人嘗試不一樣的融合也是動機。Petite Île就從台灣進口芒果、荔枝、龍眼、蘋果等果乾，放入法式麵包中。

王之亞說：「法國顧客反應很好，大部分商品每天不會剩的。他們沒吃過台灣水果，不知道甜味可以高達這種程度。這是我們把台灣好物推出去的方式，提高法國人接受度後，我們可以帶進更多台灣的東西。」Petite Île已推出台式奶酥吐司，成為巴黎台灣人口耳相傳的搶手商品。

王之亞說，希望融會貫通，不是把台式麵包整個照搬。「我的台式麵包也融合了法國做麵包的方式，例如加入魯邦種，因為這是好東西，我想加進去影響麵包風味」。

魯邦種（levain）是法國傳統麵包使用的天然酵母，製作很費工，麵包師通常需要熬夜製作，因此越來越多商家使用商用酵母（levure），或兩者混用。王之亞表示，她自養兩種魯邦種，希望用心帶給顧客最好的享受。

但兩人強調，畢竟在法國，還是要把法式傳統麵包做好，「他們才會相信你」。「例如長棍麵包，雖然利潤不高，但一定要堅持做到好，甚至比法國人更好，因為他們對外國人開傳統麵包店，標準是更高的」。

台灣人在巴黎開法式麵包店，推出台式萊姆酒葡萄奶酥和奶酥吐司，成為巴黎台灣人口耳相傳的搶手商品。另有小蜂蜜吐司和台式湯種吐司也受顧客歡迎。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
台灣人在巴黎開法式麵包店，推出台式萊姆酒葡萄奶酥和奶酥吐司，成為巴黎台灣人口耳相傳的搶手商品。另有小蜂蜜吐司和台式湯種吐司也受顧客歡迎。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日

兩人告訴記者：「台灣的特色就是很多文化融合在一起，台灣人很厲害的就是擷取學習別人的優點，融合成台灣人風格的東西，我覺得我們就是在做這件事情，保有法國傳統工法與材料，加上自己的改良與堅持。」

談到外國人來法國開業的最大挑戰，兩人異口同聲表示，法國行政流程複雜且費時，部分巴黎的器材廠商對外國業者不大友善。

此外，兩人坦言，起初有很多質疑的聲音。因為附近居民都知道是台灣人開的，並不看好，也不大敢嘗試法式傳統麵包；但現在越做越多，供不應求。

常客丹妮兒（Danielle）告訴中央社：「他們的法式麵包非常好吃，我幾乎每天都會來買，也很高興能嘗試台灣麵包，也都很美味。他們能在這裡開店，還把店打造得這麼漂亮，整個街區都很開心。」

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莊柏宣說，面對挑戰，解決方式只有一個，「你無法改變他們，要學著適應這裡的文化。既然你選擇來這裡，就要融入他們，與其和環境對撞，調整心態才能克服問題」。

開業雖然艱難，但走過後都是收穫與學習。兩人非常感謝過程中許多美好的相遇和貴人，特別是好幾位旅法台灣同胞，在行政、翻譯、宣傳上給予強力後援。「如果沒有他們，這間店絕對開不成」，也希望未來能有更多美好收穫。（編輯：馮昭）1110505

台灣人在巴黎開法式麵包店，常客丹妮兒（左）是大學建築系教授，在籌備期間就給予支持鼓勵。她表示幾乎每天都會來買，很高興能嘗試美味的台灣麵包。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
台灣人在巴黎開法式麵包店，常客丹妮兒（左）是大學建築系教授，在籌備期間就給予支持鼓勵。她表示幾乎每天都會來買，很高興能嘗試美味的台灣麵包。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
儘管台灣人來法國開法式麵包店讓經營者王之亞和莊柏宣一開始聽到不少質疑聲音，但透過實力功底與創新，兩人的堅持與努力獲好評，整個下午客人絡繹不絕。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
儘管台灣人來法國開法式麵包店讓經營者王之亞和莊柏宣一開始聽到不少質疑聲音，但透過實力功底與創新，兩人的堅持與努力獲好評，整個下午客人絡繹不絕。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月5日
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