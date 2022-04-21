台灣茶葉橫掃法國評鑑獎 市場喜愛獲讚品質保證

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法國農產品增值協會世界之茶競賽15日頒獎典禮當天，農產品增值協會主席朱格勒（左）頒發獎章與獎盃給獲得金牌獎的台灣茶葉製造商，由駐法代表處新聞組副參事蔡靜如（右）代表領獎。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月21日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）法國「農產品增值協會」舉辦全球茶葉競賽，台灣茶商表現亮眼，榮獲47面獎項。法國經銷商告訴中央社，台灣烏龍世界頂尖，嚐過便知不同；評審說，台灣茶葉是品質保證，深受法國消費者喜愛。

法國近20年歷史的非政府組織「農產品增值協會」（AVPA）針對全球植物油、咖啡、茶、巧克力產品進行評鑑，台灣茶在第4屆「世界之茶」競賽中表現亮眼，從逾150個參賽茶品中脫穎而出，共獲得4面金牌、11面銀牌、11面銅獎與21面優質獎。

農產品增值協會於15日舉行頒獎典禮，邀請駐法代表處新聞組副參事蔡靜如代表19位台灣製茶廠、47項獲獎產品領獎，並邀請巴黎地區茶葉進口商、高級茶葉經銷商、餐飲業者等共襄盛舉。

頒獎儀式後，主辦單位從獲獎台灣茶產品中，選出6個品項進行品茶活動，現場茶香四溢。

主辦單位表示，所有參賽茶品都需要經過兩輪選拔。第一輪是由專業評鑑員針對氧化、烘製、發酵等進行技術鑑定、分類與淘汰，第二輪則是由品茶人士、茶商等進行各方面評比，選出表現優異者授予獎牌。

茶葉經銷商德納（Arnaud Dhénin）表示，台灣茶品種非常多，烏龍更是台灣特色，「尤其是高山烏龍，是台灣有別於其他國家茶葉之處。對我來說，提到烏龍，只有台灣」。他的店也進了3種台灣烏龍。

對他來說，乾淨、無農藥、茶的味道與帶來的感覺是選茶的要點。德納告訴中央社他曾來過台灣拜訪茶園，是一位茶農教導他如何感受除味道之外，茶葉能帶給人的感受，是否會讓人愉悅與放鬆等，「他讓我意識到茶葉還有這樣的效果」。

談到台灣茶在法國消費者的反響，德納指出，台灣在法國以烏龍專業著稱，「只要讓他們品嚐過，他們就會知道不同之處了」。

農產品增值協會主席朱格勒（Philippe Juglar）向中央社表示，協會不僅舉辦競賽，也致力於提供平台，讓法國進口與經銷商有機會接觸優質外國農產品製造商，也讓好的產品進軍法國市場。

朱格勒認為，台灣茶葉已準備好進一步打入法國市場，因為除了品質優異外，製造商也很懂得行銷與包裝，「很適合作為禮品」。

第一階段評審塔門（Jeremy Tamen）主持品茶活動，他告訴記者，台灣茶農非常用心、細心栽培，表現一年比一年更好。「現在法國消費者都很喜歡台灣茶葉，台灣茶就是品質保證，幾乎不會令人失望，這是台灣茶葉跟其他國家的不同」。

他表示，台灣茶農致力於開發不同品項，在國際市場上很有競爭力，「透過平台，法國、甚至比利時都有許多茶葉專賣店進口台灣茶」。

身上別著中華民國胸針的塔門也於閒暇時間致力推廣台法交流，他說台法貿易關係很特別，非常友好，法國市場對台灣供應商也深具信心，這是台灣的優勢。

農產品增值協會成立於2005年，目的是為了推廣與認證優質農產品，與全球50國、超過1萬個農產品供應商保持長期聯繫，每年約有1000位全球製造商參與4大項競賽。（編輯：黃自強）1110421

法國民間機構每年舉辦全球茶葉競賽，經過兩輪決選，台灣本屆在超過150個全球參與品項中獲得47面獎牌，表現亮眼。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月21日