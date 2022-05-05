增快篩實名制單日配額？衛福部：視第2輪進貨量而定

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（中央社記者賴于榛台北5日電）本土疫情持續升溫，快篩實名制是否增加配送量備受關注，衛福部次長薛瑞元今天表示，目前仍會依照每間藥局每天78份的數量配送，是否增加單日配額，將視第2輪進貨量而定。

衛福部今天赴行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。薛瑞元出席院會後記者會回應媒體提問時表示，快篩實名制初期看起來比較凌亂，主要是配送不太順暢，今天起將1次配發2天數量的快篩，讓藥局不用每天等郵局配送，接下來會運作比較順暢。

至於未來是否考慮採取預約方式購買快篩，薛瑞元說，預約不見得比較好，將先維持現行機制。

媒體追問是否考慮增加每間藥局的快篩試劑配發量，或是針對熱點增加配發，薛瑞元表示，目前會依照每間藥局每天78份的數量配送，是否增加單日配額，將視第2輪進貨量而定。

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總統蔡英文昨天關心快篩試劑應有多元購買管道，行政院表達將協調廠商，增加快篩試劑的供貨到超商等市場通路。行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，相關調度情形，正由副院長沈榮津積極處理中，有相關進度將對外說明。

中央流行疫情指揮中心指出，快篩實名制這一波達到賣出2000萬劑目標後，代表全台灣約400萬家庭都備有快篩試劑，再啟動第2波的快篩實名制。（編輯：林淑媛）1110505