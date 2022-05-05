男子耳鳴擾人 竟是憂鬱症惡化表現

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（中央社記者張榮祥台南5日電）陳姓男子是某公司總經理，工作壓力大，近來出現耳鳴症狀，在數家耳鼻喉科診所就診無明顯療效，轉診後才發現陳男耳鳴竟是憂鬱症惡化的表現，治療後才減緩。

台南市立安南醫院今天發布新聞稿指出，陳男近來出現耳鳴症狀，靠近左耳附近更明顯，且是持續性高頻噪音，即使是腦影像、腦電圖、聽力圖檢測結果也在正常範圍內，但醫生察覺到陳男耳鳴會隨著憂鬱情緒惡化而合併有焦慮和憂鬱症狀，再轉診至安南醫院身心科評估。

安南醫院身心科醫師張俊鴻表示，陳男除耳鳴外，還有情緒低落、精力不足、失去興趣、失眠、精神運動遲緩等憂鬱症狀，甚至還有自殺意念，但沒有任何自殺計劃或企圖行動，陳男接受治療後耳鳴症狀減緩，自殺念頭也消失。

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張俊鴻說，耳鳴是一種常見症狀，通常在沒有聲音刺激下卻有噪音感受性，成年人患病率10%至25%，也就是100人中有10人至25人會有耳鳴困擾，6%至25%耳鳴患者會因耳鳴症狀影響日常生活品質。

張俊鴻表示，耳鳴機制複雜且異質，很多流行病學研究顯示，耳鳴與憂鬱症之間存在密切關聯，憂鬱症個案罹患耳鳴比率約為33%；腦影像研究發現，在憂鬱症和耳鳴患者中的腦部，存在著部分共同腦神經網絡。目前耳鳴療效常常不能令人滿意。（編輯：黃世雅）1110505