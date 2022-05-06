營造業職災千人率8.604 創歷史新低

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）營造業職災率為全產業之冠，勞動部職業安全衛生署今天指出，根據統計，去年營造業職災千人率為8.604，為歷史新低；今年將持續舉辦金安獎，鼓勵營造工程提升施工安全。

勞動部舉行例行業務報告，職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇會中表示，營造業在各國的所有產業中，都是具有高度職業災害風險的產業，而台灣的營造業職業災害率也是各業之冠。

朱文勇說，為了積極降低營造工程職災，勞動部近年來都將營造業列為依法勤查嚴罰對象，根據統計，營造業職災千人率已經從民國103年的12.015，降至110年8.604，降幅達28.39%。

朱文勇表示，這雖為歷史新低紀錄，但還有進步空間，因此今年將持續舉辦優良工程金安獎選拔活動，報名期間為即日起至25日截止，經評選獲得特優及優等工程者，除了有獎座、有功人員記獎外，也可列為優良廠商享有押金、履約保證金減免等減收獎勵。

根據統計，金安獎辦理以來，已經有478件工程參選，其中有114件工程獲得優等以上獎勵。

朱文勇提到，為了擴大中小型營造工程參選範圍，已經下修工程進度至20%以上未達80%者就可參選，也提高獲獎優良人員獎勵從新台幣5000元提升至5萬元，以鼓勵中小型工程及優良人員共同來參與評選活動，提升營造業施工安全文化。（編輯：管中維）1110506