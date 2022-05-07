電子圍籬擬退場？陳時中下午2時說明

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（中央社記者張茗喧台北7日電）COVID-19疫情升溫，昨天新增3.6萬例再創新高，為避免電子圍籬匡列不及造成爭議，指揮中心昨天下午和地方衛生局開會，討論取消電子圍籬及後續配套，指揮官陳時中下午將說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天本土新增3.6萬例再創疫情以來新高，另增10例死亡、87例中重症，都創下單日新高。

這波疫情究竟會延燒多久，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，根據國外經驗，疫情高峰期的時間不會太久，多數半個月就會到高峰並逐漸往下

此外，指揮中心5月起實施自主疫調，以簡訊發送疫調連結供民眾填寫，「健保快易通APP」也提供連結按鈕，但仍有民眾收不到簡訊或無法送出疫調資料。

衛福部健保署昨天改版「健保快易通APP」，只要檢驗結果為陽性，都能直接點選連結填寫，陳時中也提醒填寫手機號碼時，務必確保是一串連續數字，例如「0900000000」切勿加入「-」、空格或其他任何符號，以免電腦判讀混亂，導致聯繫不上。

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為避免採檢民眾湧入大醫院急診，指揮中心昨天也宣布190家診所將加入PCR行列，強化採檢分流，院所名單已納入採檢地圖（https://bit.ly/3Fp0mto），快篩陽性或有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉症狀民眾，可就近採檢。

隨確診病例大幅攀升，全台輕症居家照護人數超過8萬人，通報系統延遲讓電子圍籬幾乎失去意義，指揮中心昨天下午邀集各縣市衛生局開會，討論電子圍籬退場及後續配套措施，會議結論將於今天下午2時的疫情記者會中說明。（編輯：方沛清）1110507