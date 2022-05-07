台大急診2護理師顧百名患者 工會發聲向政府求救

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（中央社記者張茗喧台北7日電）台大醫院企業工會今天表示，COVID-19患者爆量，急診一度出現2名護理師照顧百名患者慘況，向政府求救。台大院方表示，醫護召回都依規定執行，人力不足也可通報請求調派支援。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，各大醫院除了因應平時看診人潮，急診也因大量民眾湧入造成壅塞。

台大醫院企業工會今天中午發布新聞稿，公開醫護人員在疫情之下的工作慘況，盼向社會大眾及政府求救。

台大醫院企業工會指出，近來雙北市染疫、重症個案快速攀升，為了照顧大量患者，台大醫院自5日起要求所有居家隔離、自主防疫與自主健康管理的醫療人員，只要快篩陰性都必須回到醫院工作。

台大醫院企業工會表示，疫情嚴峻，正當許多醫護在職場、社區或家庭當中紛紛確診，且民眾就醫需求也不斷攀升時，已經危及醫療品質。

以台大醫院急診為例，近日急診同時有超過10名醫護確診，但來診量卻是平時2倍以上，台大急診曾一度面臨2名護理師得照顧100名患者的情形，不但要幫忙檢體採集、抽血留尿、撰寫護理紀錄，還要幫忙跑腿拿外送餐點、忍受病人等不到住院病床的不滿咆哮；專責病房護理師更是滴水未進，毫無休息地照顧使用呼吸器的確診患者及臥床長者。

台大醫院企業工會認為，目前防疫政策並未引導確診民眾到適當的地方隔離，不少民眾確診後仍趴趴走、傳播疫情，擔心讓疫情延燒更久。

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台大醫院回應指出，醫療人員召回政策都是根據政府規定執行，當特定單位主管發現人力真的應付不過來，就會提出申請，希望讓隔離期間的醫護提早返工，院方會提供快篩試劑給願意回到工作崗位的醫護，如果醫護不願意也可請假。

至於急診情形，院方表示，如果急診人力出現缺口，可通報值班護理長調派人力支援，認為不太可能出現2名護理師照顧100名患者的狀況。（編輯：張芷瑄）1110507