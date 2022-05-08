內科病房多人染疫 台大醫院：已清消近日重啟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北8日電）國內COVID-19疫情升溫，醫療體系首當其衝，傳出台大醫院14D內科病房出現多人染疫，院方今天表示，此病房已完成清消，近日將重啟，相關人員隔離幾乎期滿，醫院運作一切正常。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，據衛福部推估，5月中至月底，國內將迎來這波本土疫情高峰。衛福部昨天宣布，將要求雙北、基隆、桃園急性一般病床500床以上的醫院，一週內開設30%專責病房，全力救治重症患者。

台大醫院企業工會近日公開醫護人員在疫情之下的工作慘況，盼向社會大眾及政府求救，提及台大醫院近日急診同時有超過10名醫護確診。據蘋果新聞網今天報導，台大醫院14D、一般內科病房爆發群聚，截至5月6日，該病房共累計11人染疫。

院方接受媒體訪問表示，這起內科病房疫情已事發多日，不知道是否是院內感染，但已經遵照相關規定，關掉病房、進行清消，出現疫情的內科病房住院患者已轉移到適合病房，「現在病房也不可能空太久」，近1、2天會重新開啟病房。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對傳出台大醫院嚴格要求感控，希望醫院內員工下班後不要聚餐，院方表示，沒有強制要求，推測是某個科部內部規定。但近期不論病人、陪病者，住院前篩檢陽性率真的比過去多，台大醫院將繼續嚴陣以待。

台大醫院自5日起，正在居家隔離、自主防疫與自主健康管理的醫療人員，只要快篩陰性都必須回到醫院工作。院方強調，並沒有將所有與確診者密切接觸醫護人員召回。至於因確診而需要隔離、無法上班的醫護，暫時沒有聽說造成院內人力吃緊。（編輯：管中維）1110508