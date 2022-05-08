更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...
生活

一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

全國首座區域冷鏈物流中心動土 開啟農產保鮮里程碑

2022/5/8 15:49（5/8 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會補助新台幣1.2億元，業者自籌1.6億元的雲林縣漢光果菜生產合作社興建冷鏈物流中心，8日舉行動土典禮，農委會主委陳吉仲（左1）、漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川（左2）、立法委員劉建國（左3）等人到場參與。中央社記者蔡智明攝 111年5月8日
農委會補助新台幣1.2億元，業者自籌1.6億元的雲林縣漢光果菜生產合作社興建冷鏈物流中心，8日舉行動土典禮，農委會主委陳吉仲（左1）、漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川（左2）、立法委員劉建國（左3）等人到場參與。中央社記者蔡智明攝 111年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）農委會補助雲林業者成立全國首座區域冷鏈物流中心今天動土。主委陳吉仲說，冷鏈物流中心明年建好後，從台中到台南生產的蔬果可從這裡調度，增加農產品壽命，提高農民收益。

農委會補助新台幣1.2億元，業者自籌1.6億元的雲林縣漢光果菜生產合作社興建冷鏈物流中心，今天舉行動土典禮，農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國、農糧署長胡忠一、漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川及當地農民百餘人到場參與。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，雲林是全國最重要的蔬菜生產區，早日把冷鏈物流中心建立起來，北到彰化、台中，南到嘉義、台南生產的蔬菜水果，都可以透過這裡調度，增加農產品壽命，提高農民收益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳吉仲指出，中央撥款2年126億執行「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」，規劃於全台設立2處旗艦物流中心（桃園及屏東）及5處區域冷鏈物流中心（雲林、嘉義、台南、高雄及屏東），今天在雲林動土的是全國首座區域冷鏈物流中心。

胡忠一告訴中央社記者，雲林區冷中心明年底之前會啟用，區冷中心低溫處理室有1399坪、冷藏庫700坪、碼頭43座及48部冷藏運輸車，以低溫方式處理，減少農產品損耗率，一年可增加6萬公噸蔬果行銷。（編輯：陳仁華）1110508

農委會主委陳吉仲（右3）8日表示，雲林是全國最重要的蔬菜生產區，在此設立全國首座區域冷鏈物流中心，北到彰化、台中，南到嘉義、台南生產的蔬菜水果，都可以透過這裡調度，增加農產品壽命，提高農民收益。中央社記者蔡智明攝 111年5月8日
農委會主委陳吉仲（右3）8日表示，雲林是全國最重要的蔬菜生產區，在此設立全國首座區域冷鏈物流中心，北到彰化、台中，南到嘉義、台南生產的蔬菜水果，都可以透過這裡調度，增加農產品壽命，提高農民收益。中央社記者蔡智明攝 111年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族