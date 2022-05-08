全國首座區域冷鏈物流中心動土 開啟農產保鮮里程碑

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農委會補助新台幣1.2億元，業者自籌1.6億元的雲林縣漢光果菜生產合作社興建冷鏈物流中心，8日舉行動土典禮，農委會主委陳吉仲（左1）、漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川（左2）、立法委員劉建國（左3）等人到場參與。中央社記者蔡智明攝 111年5月8日

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（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）農委會補助雲林業者成立全國首座區域冷鏈物流中心今天動土。主委陳吉仲說，冷鏈物流中心明年建好後，從台中到台南生產的蔬果可從這裡調度，增加農產品壽命，提高農民收益。

農委會補助新台幣1.2億元，業者自籌1.6億元的雲林縣漢光果菜生產合作社興建冷鏈物流中心，今天舉行動土典禮，農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國、農糧署長胡忠一、漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川及當地農民百餘人到場參與。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，雲林是全國最重要的蔬菜生產區，早日把冷鏈物流中心建立起來，北到彰化、台中，南到嘉義、台南生產的蔬菜水果，都可以透過這裡調度，增加農產品壽命，提高農民收益。

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陳吉仲指出，中央撥款2年126億執行「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」，規劃於全台設立2處旗艦物流中心（桃園及屏東）及5處區域冷鏈物流中心（雲林、嘉義、台南、高雄及屏東），今天在雲林動土的是全國首座區域冷鏈物流中心。

胡忠一告訴中央社記者，雲林區冷中心明年底之前會啟用，區冷中心低溫處理室有1399坪、冷藏庫700坪、碼頭43座及48部冷藏運輸車，以低溫方式處理，減少農產品損耗率，一年可增加6萬公噸蔬果行銷。（編輯：陳仁華）1110508