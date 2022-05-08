台中市國高中國小班級有確診者 全班線上教學3天

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台中市長盧秀燕8日宣布停課標準，她表示，台中市高中、國中、國小如有確診者，在確診前2天曾到校上課，全班暫停實體課程，啟動線上教學3天。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中不採九宮格匡列停課標準，市府今天宣布，為避免受教權受損、教學困難，高中、國中、國小如有確診者，在確診前2天曾到校上課，全班暫停實體課程，啟動線上教學3天。

教育部宣布新停課標準，國小、幼兒園班上如出現確診者，確診前2天曾到校上課，所屬班級全班暫停實體課程3天；而國中、高中則取消全班性停課措施，確診2天內曾到校上課，所屬班級座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。

台中市政府今天下午舉辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長盧秀燕親自主持。盧秀燕指出，為避免學生受教權受損及教師在教學上困難，台中市高中、國中的班級有確診者，確診前2天到校，全班改為線上教學3天。

教育局副局長葉俊傑補充說明，國小及幼兒園則遵照中央規定，確診個案在確診前2天到校上課，全班暫停實體課3天，國小採線上教學。

媒體提問，有小朋友因感冒流鼻水，到幼兒園上課，園方卻拒收，是否防疫過當。葉俊傑表示，依據中央防疫規範，小朋友額溫高於37.5度、耳溫高於38度，或是出現上呼吸道感染症狀，建議不要到校，落實生病不入校，希望家長主動關心小孩身體狀況，送醫治療恢復後到校。

有關，雙北快篩劑一劑難求，盧秀燕表示，已編列預算，將購買100萬劑的快篩劑。衛生局長曾梓展指出，5月中旬，廠商陸續自國外進貨。

曾梓展也說明，台中市今天新增本土個案2358例，其中有3名中重症患者，就醫治療中，目前台中市並無幼童中重症患者。（編輯：陳仁華）1110508