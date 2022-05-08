未來一週天氣先好再壞 週末全台有雨低溫17度

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，明天持續受華南雲雨區影響，各地有短暫陣雨或雷雨，10日起好轉；13日梅雨季首波滯留鋒開始影響，14日東北季風增強，週末全台有雨，台北低溫下探至攝氏17度。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天持續受華南雲雨區東移影響，各地會有短暫陣雨或雷雨，高溫微降，北部、東半部高溫約25至28度，中南部29至32度。

林定宜指出，10、11日雨勢緩和，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後在大台北地區、各地山區有局部短暫陣雨；風向轉偏東南風、南風，北部高溫有機會達30度以上。

林定宜提到，預估12日鋒面接近，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，這也是梅雨季以來第一波滯留鋒；13日起鋒面影響、東北風稍增強，北部、東北部稍轉涼，中部以北、東北部有局部大雨發生的機會，其他地區易有短暫陣雨或雷雨。

林定宜說，14至16日因鋒面及東北季風影響，各地天氣轉涼，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，其他地區則是有局部雨；目前觀察13日至16日全台都有降雨的機會。

氣溫方面，林定宜表示，13日東北風稍增強，北部、東北部高溫由30度略降至26度左右；接著東北季風影響期間，台北高溫約20、21度，低溫下探17、18度；目前資料觀察，鋒面及東北季風可能影響至16日，17日起減弱。（編輯：管中維）1110508