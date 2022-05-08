更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...
生活

一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/93

未來一週天氣先好再壞 週末全台有雨低溫17度

2022/5/8 17:50（5/8 18:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
週末全台有雨，台北低溫下探至攝氏17度。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
週末全台有雨，台北低溫下探至攝氏17度。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，明天持續受華南雲雨區影響，各地有短暫陣雨或雷雨，10日起好轉；13日梅雨季首波滯留鋒開始影響，14日東北季風增強，週末全台有雨，台北低溫下探至攝氏17度。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天持續受華南雲雨區東移影響，各地會有短暫陣雨或雷雨，高溫微降，北部、東半部高溫約25至28度，中南部29至32度。

林定宜指出，10、11日雨勢緩和，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後在大台北地區、各地山區有局部短暫陣雨；風向轉偏東南風、南風，北部高溫有機會達30度以上。

林定宜提到，預估12日鋒面接近，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，這也是梅雨季以來第一波滯留鋒；13日起鋒面影響、東北風稍增強，北部、東北部稍轉涼，中部以北、東北部有局部大雨發生的機會，其他地區易有短暫陣雨或雷雨。

林定宜說，14至16日因鋒面及東北季風影響，各地天氣轉涼，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，其他地區則是有局部雨；目前觀察13日至16日全台都有降雨的機會。

氣溫方面，林定宜表示，13日東北風稍增強，北部、東北部高溫由30度略降至26度左右；接著東北季風影響期間，台北高溫約20、21度，低溫下探17、18度；目前資料觀察，鋒面及東北季風可能影響至16日，17日起減弱。（編輯：管中維）1110508

延伸閱讀
吳德榮：今年梅雨季第1波滯留鋒估13日報到 各地有雨母親節全台注意降雨 10日天氣才轉好四大超商9日開賣快篩低於180元 全聯北部門市限量50組5/8本土4萬4294例 增12死、中重症118人
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀