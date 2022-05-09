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東部外海規模6.1地震 台鐵列車延誤

2022/5/9 15:10（5/9 15:13 更新）
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（中央社記者余曉涵台北9日電）東部外海今天下午發生芮氏規模6.1地震，台鐵局說，東部幹線及西部幹線列車都有延誤。

下午2時23分花蓮縣政府東方89.5公里，發生芮氏規模6.1地震。台鐵局發布訊息表示，桃園、樹林、南港、礁溪、宜蘭、蘇新、南澳、花蓮各3級，富岡到七堵、大里到蘇澳、蘇新到鳳林按3級地震規定辦理。

根據台鐵通報，受地震災害影響起，富岡到七堵站間南下及北上列車有延誤情形，預計下午4時30分恢復。

受影響車站包含七堵、百福、五堵、汐止、汐科、南港、松山、台北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌、桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡。

東部幹線部分，大里到鳳林站間南下及北上列車有延誤情形，預計下午5時恢復。

受影響車站為鳳林、南平、林榮新光、豐田、壽豐、平和、志學、吉安、花蓮、北埔、景美、新城、崇德、和仁、和平、漢本、武塔、南澳、東澳、永樂、蘇澳新、新馬、冬山、羅東、中里、二結、宜蘭、四城、礁溪、頂埔、頭城、外澳、龜山、大溪、大里。（編輯：管中維）1110509

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