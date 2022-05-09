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嘉義林管處、嘉大合作 成功培育台灣杜鵑實生苗

2022/5/9 16:07（5/9 17:06 更新）
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林務局嘉義林區管理處與國立嘉義大學合作，成功培育台灣杜鵑等10種台灣原生杜鵑實生苗共5000株，9日共同發表原生杜鵑培育成果。左3為嘉義林管處長張岱。中央社記者黃國芳攝 111年5月9日
林務局嘉義林區管理處與國立嘉義大學合作，成功培育台灣杜鵑等10種台灣原生杜鵑實生苗共5000株，9日共同發表原生杜鵑培育成果。左3為嘉義林管處長張岱。中央社記者黃國芳攝 111年5月9日
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）林務局嘉義林管處與國立嘉義大學合作，成功培育台灣杜鵑等10種台灣原生杜鵑實生苗共5000株，今天共同發表原生杜鵑培育成果，並介紹原生杜鵑生態及實生苗培育技術。

嘉義林管處長張岱致詞表示，杜鵑每年3月起陸續綻放，花朵有深紅、淡紅、淺黃等多種色彩；台灣原生杜鵑有17種，其中13種是特有種，從平地到高山都可見，而實生苗培育更能保有物種基因多樣性，繁衍的族群對於環境適應能力更強，有利於族群生存及演化。

張岱指出，嘉義林管處委託嘉大副教授林瑞進自民國108年起陸續在台灣各地採種，已成功突破種子栽培技術瓶頸，對台灣原生杜鵑保育，相當有幫助。

張岱說，長久以來，杜鵑花屬植物種子育苗發芽率低，加上成苗率更低，造成種子苗不易成功培育，市面上販售的杜鵑苗大都是以扦插技術培育而成；為保有物種基因多樣性，與嘉大合作並利用控制光度等育苗技術，確實掌控到種子最佳發芽時機，以及利用菌根技術，提升杜鵑實生苗成苗率，成功突破種子栽培技術瓶頸。

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嘉義林管處今天發表原生杜鵑培育成果，現場展示10種培育成功的原生種杜鵑實生苗，包括玉山杜鵑、森氏杜鵑、金毛杜鵑、烏來杜鵑、台灣高山杜鵑等，未來將陸續栽種在阿里山國家森林遊樂區等合適地點。

林瑞進指出，經過研究，目前台灣原生杜鵑的種子發芽率都可達到60%以上，並已成功篩選出多株能與杜鵑屬植物共生的菌株，希望利用這些有益共生菌，幫助台灣原生杜鵑植物生長，期望未來透過推廣栽植，原生杜鵑可以邁向基因多樣性保育，讓獨特的台灣原生杜鵑永續綻放。（編輯：陳仁華）1110509

林務局嘉義林區管理處與國立嘉義大學成功培育台灣杜鵑等10種台灣原生杜鵑實生苗，9日共同發表原生杜鵑培育成果。圖為烏來杜鵑實生苗。中央社記者黃國芳攝 111年5月9日
林務局嘉義林區管理處與國立嘉義大學成功培育台灣杜鵑等10種台灣原生杜鵑實生苗，9日共同發表原生杜鵑培育成果。圖為烏來杜鵑實生苗。中央社記者黃國芳攝 111年5月9日
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