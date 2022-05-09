僅對宜蘭發布地震預警 氣象局：預測誤差範圍內

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（中央社記者張雄風台北9日電）東部海域今天發生規模6.1地震，但僅宜蘭縣有發布災防告警訊息。氣象局地震測報中心說，主要是預測值在發布的誤差容許範圍內；北市信義區往往比其他區震度高，是因場址效應。

中央氣象局地震測報中心表示，下午2時23分在花蓮縣政府東方89.5公里海域發生規模6.1地震，地震深度27.5公里；各地震度，宜蘭縣、花蓮縣、新北市、台北市及台東縣地區最大震度3級。

地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，今天在電視台上都有推播地震訊息，但災防告警系統（PWS）僅針對宜蘭縣發布訊息，其實宜蘭在預估上是接近但未達需要發布標準，但因為是預估值，大概在震度誤差1級都還可以接受。

至於為何台北市各區震度2級，但單信義區達3級，陳國昌指出，主要是因為場址效應的關係，其實在台北市區內，因為是盆地，震度都會比其他站的震度高一點，尤其在信義區特別明顯。

陳國昌提到，尤其在花蓮外海發生的地震，信義區通常震度都會稍高一點；這也是長久以來的觀測值，信義區就算是早期高樓不多時也有明顯的場址效應；目前不會對此進行修改。

能否縮小至針對區或是鄉鎮做PWS發布，陳國昌說，現在的預警系統是希望在地震來之前能有提醒的作用，「時間爭取非常重要」，所以還是以縣市為主，若縮小到鄉鎮，可能又要再花數十秒的時間，失去了預警的作用。

地震測報中心表示，地震國家級警報的發布標準是當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上。（編輯：管中維）1110509