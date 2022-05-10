疫後歸來 北市聯醫副總院長：打疫苗有防護力

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國民黨台北市議員應曉薇（中）10日在台北市立聯合醫院和平院區前舉辦捐贈儀式，將112台隨身空氣清淨機送給照顧COVID-19病人的醫護人員，並邀請聯醫副總院長暨代理和平婦幼院區院長黃弘孟（左1）以過來人的身分，鼓勵確診者無須恐慌、勇敢戰勝病毒。（應曉薇辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年5月10日

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北10日電）COVID-19疫情升溫，醫療人員也有染疫案例，但台北市立聯合醫院副總院長黃弘孟康復後迅速重回戰場，鼓勵民眾平常心面對疫情，因接種過3劑疫苗就會有適當防護力。

國民黨台北市議員應曉薇今天在聯合醫院和平院區前舉辦捐贈儀式，將112台隨身空氣清淨機送給照顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病人的醫護人員，並邀請聯醫副總院長暨代理和平婦幼院區院長黃弘孟以過來人的身分，鼓勵確診者無須恐慌、勇敢戰勝病毒。

黃弘孟說，當時是因為醫院常規篩檢，才發現自己確診，並沒有明顯不適，後來稍微有發燒、喉嚨痛，但吃普拿疼後，喉嚨就不痛了，再咳嗽幾天就痊癒，比得流感輕鬆，現在身體狀況和從前一樣。

對於當時得知確診後的心情，黃弘孟笑著說，他是從事醫療工作的人，本來就知道有這個風險，「就像當兵一樣，軍人還有怕上戰場的嗎？」

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黃弘孟指出，打過3劑疫苗有適當防護力，呼籲民眾平常心面對疫情，而目前確診者多為無症狀或輕症，就比照感冒在家照顧好自己，利用遠距醫療，適時向關懷中心求助，並多喝水、多吃營養的食物。

黃弘孟4月20日接獲通知看診的一名病人確診後，緊急採檢發現也染疫，開始進行10天隔離，5月初解隔後立刻重返崗位，以視訊或保持社交距離的方式出席各項會議、備質詢等行程。（編輯：李亨山）1110510