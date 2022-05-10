陳時中：擬開放民眾進口快篩 限自用、成效自負

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北10日電）本土疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今天表示，擬開放2個月時間讓民眾進口自用快篩，雖不限廠牌、不用通過EUA，但成效自負、不得販售，也不適用任何防疫規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求，根據衛福部規定，民眾從國外購買自用快篩試劑須由食藥署逐案審查，還要繳交2000元行政規費。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，現行規定是限定每人只能進口自己半年的使用量，因應民眾需求，未來擬鬆綁相關規定約2個月，也可能取消2000元行政規費的規定。

陳時中指出，民眾進口自用的快篩試劑不限廠牌，也不一定要符合食藥署通過緊急使用授權，但成效自負、不得販售，也不得適用任何防疫相關規定。

近日有醫師建議應採「池化快篩」紓解快篩量能，「池化」概念指一次檢驗多人檢體，若陰性則全數為陰性。

指揮中心發言人莊人祥表示，國內曾實施池化PCR核酸檢測，至於快篩，指揮中心仍建議已有症狀、有接觸史作為快篩依據，多人一起採檢恐降低快篩敏感度，且目前快篩試劑沒有這麼遙不可及，快篩實名制每天提供約200萬劑，各大通路也有37萬劑供民眾購買使用。

另外，第一果菜市場要求出示快篩陰性證明才能進入，但卻傳出有快篩陽性民眾向他人借用陰性的試劑。陳時中說，若快篩陽性者隱匿病情致他人染疫，將由地方衛生局根據事實認定後，依「傳染病防治法」處分。

有民眾社交距離APP顯示他曾接觸確診者達10天，不解究竟接觸多久才需要快篩。陳時中指出，一天之內如果接觸15分鐘以上、沒有適當防護就可能染疫，至於接觸多久要採檢，每個人標準不同，有人接觸10分鐘就很擔心、有人30分鐘也覺得還好，但主要原則是有接觸史、有症狀就是快篩時機。

民眾黨立委蔡壁如將發起連署，要求政府免費提供快篩試劑。陳時中表示，若防疫物資全部免費，浪費狀況就會變多。

根據指揮中心統計，昨天國內接種7萬595劑COVID-19疫苗，累計接種5321萬劑，第1劑人口涵蓋率85.37%、第2劑80.54%、第3劑61.92%、基礎加強劑接種率0.84%。

陳時中表示，輝瑞BNT兒童疫苗原訂今天上飛機，明天運抵台灣，但昨天深夜接獲藥廠通知稱資訊系統有些問題，後續等疫苗正式上飛機時會再報告。（編輯：屈享平）1110510