減輕醫療負擔 屏東規劃基層診所可拿藥、領快篩

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東今天新增680例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，為讓醫療量能有效運用，縣府已與屏東縣醫師公會取得共識，規劃讓基層診所醫師協助看診、領藥、領取快篩行列。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，已與醫師公會取得共識，近期規劃讓出現呼吸道症狀的民眾，可至住家附近的診所，由診所醫師協助看診、領藥及領取快篩試劑，民眾不需再前往醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染風險。

另外，民眾自行快篩若呈現陽性，持陽性試劑到社區篩檢站採檢，PCR陽性無症狀或輕症者，將協助進入居家照護體系；中重症患者則協助就醫，減輕醫療量能負擔，減少民眾焦慮。

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衛生局表示，屏東的33鄉鎮市衛生所將於14日上午8時30分至11時30分，增加開設兒童疫苗門診施打疫苗，家長可帶孩童就近前往施打。如學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗後如出現不良反應，也可以請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則；學生於疫苗假期間，家長也可申請防疫照顧假。

縣府表示，今天新增680例COVID-19本土確診個案，以屏東市184例最多，其次為東港鎮62例。另外，全校暫停實體課程共4校75班；部分班級暫停實體課程則有62校110班。（編輯：張雅淨）1110510