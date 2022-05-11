遭指快篩試劑享特權 莊人祥：太太買180元沒特權

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）疫情升溫，全民搶買快篩。主計總處主計長朱澤民日前說「有需要快篩，我再去跟莊人祥借。」引發特權說。衛福部疾管署副署長莊人祥今天說，太太有買，新台幣180元，沒有特權。

立法院經濟委員會今天安排行政院農業委員會主任委員陳吉仲及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。

會前媒體聯訪，提問莊人祥有沒有快篩享特權。莊人祥說，「昨天我太太有買啊，在通路上有買了幾家」、「昨天買180元的」。他藉此否認享特權。

媒體也問及，食藥署日前核准福又達公司進口韓國家用唾液快篩，卻被發現創辦人是高端疫苗總經理陳燦堅，引發質疑獨厚這家業者。莊人祥說，上次有說過，是根據送件時間快慢進行的，福又達先送，其他公司後續送件、補件，沒有獨厚某一家。

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至於有民代質疑衛福部以秘密特定資訊管理，導致唾液快篩交易資訊無法揭露，衍生哄抬疑慮。莊人祥說，醫材審查都是依照過去方式審，食藥署會做說明。其次，被問及開放國外快篩寄來國內的時間，他說包含企業要買，申請流程一直都有，不是問題，個人自用部分最近也會做快速通關的說明。

另外，媒體詢問，入境旅客等防疫計程車費時6小時，是否凸顯量能不足。莊人祥說，應該不會有此問題，會再跟交通主管單位確認。（編輯：張芷瑄）1110511