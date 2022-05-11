苗縣新增650人確診 籲居家照護善用視訊診療

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苗栗縣政府11日表示，縣內因應疫情已指定50家「西醫」通訊診療院所（含衛生所），居家照護者除配合每天早、晚量體溫，自主記錄體溫及持續觀察身體狀況外，如有發燒、喉嚨痛需緩解不適症狀或慢性病用藥需求，可連絡視訊診療院所申請視訊診療服務。圖為苗栗縣府公布視訊診療流程圖。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣今天新增650例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），縣府表示，縣內指定50家西醫通訊診療院所，確診者居家照護期間若有身體不適，可預約進行視訊診療。

苗栗縣衛生局長張蕊仙透過新聞稿說明，今天縣內新增650人確診，年齡分布在1歲以下至92歲，隨著染疫人數上升，無症狀或輕症確診者於居家照護已逾2000人。

衛生局提醒，縣內因應疫情指定50家「西醫」通訊診療院所（含衛生所），居家照護者除配合每天早、晚量體溫，自主記錄體溫及持續觀察自身身體狀況外，如有發燒、喉嚨痛須緩解不適症狀或慢性病用藥需求，可連絡視訊診療院所申請視訊診療服務。

衛生局表示，居家照護者需要視訊醫療時可先下載全民健保行動快易通「健康存摺」APP，同步於健保快易通申請虛擬健保卡，一旦身體有不適，可立即連絡住家附近院所和醫師約定時間進行視訊診療，以解決身體不適，視訊診療後可由家人代領藥或藥局送藥。

此外，衛生局也結合中醫師公會推動無症狀、輕症個案取得中藥「清冠一號」服用，已接受居家照護之確診者，可自行或透過責任醫院媒合縣內17家中醫門診視訊診療，診療後再請家屬或親友至視訊診療的中醫院所領藥。

衛生局指出，今天新增確診個案中65歲以上有39人、占6%，長者染疫是轉成中重症甚至死亡的危險族群，縣內65歲以上第1劑施打率80.67%、未接種人數為1萬2872人；第2劑施打率75.04%、未接種人數為2萬4196人；第3劑施打率61.57%、未接種人數為3萬7195人，請民眾鼓勵家中長者接種疫苗，至5月底前65歲以上老人家施打COVID-19疫苗每人可獲500元超商禮券。（編輯：李錫璋）1110511