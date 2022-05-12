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高雄輕軌深夜遭撞 機車疑似闖紅燈釀禍

2022/5/12 00:39（5/12 00:51 更新）
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高雄輕軌11日晚上11時多，自C14哈瑪星站往C15壽山公園站時，遭一輛機車擦撞。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真111年5月12日
高雄輕軌11日晚上11時多，自C14哈瑪星站往C15壽山公園站時，遭一輛機車擦撞。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真111年5月12日
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄輕軌11日晚上11時多，自C14哈瑪星站往C15壽山公園站時，遭一輛疑似闖紅燈的機車擦撞，當時輕軌是空車，無乘客，未影響正常營運。騎士則有輕微擦傷，已送醫治療。

高雄捷運公司對中央社記者表示，11日晚間11時23分，輕軌列車自C14哈瑪星站上行往C15壽山公園站間，於鼓山一路與五福四路路口與機車發生擦撞。

輕軌司機員立即緊急停車，所幸該列車是回收機廠的空車，車上無乘客、也無影響正線營運。機車騎士則手腳有輕微擦傷，已由救護車送往醫院。

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高捷公司表示，初步判斷為機車未遵守交通號誌燈號，從鼓山一路右轉疑似闖越紅燈進入五福四路，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成局部損傷，晚上23時40分許，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。

根據高捷公司統計，這起事故已是今年第8件輕軌遭撞事故。高雄市捷運局與高捷公司呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，不要違規搶快，以免發生事故，否則不僅有損害賠償、交通違規罰款等，視情節狀況也有可能以公共危險罪論處。此案後續如警方確定肇事責任為機車違規，高捷公司將會進行求償。（編輯：陳正健）1110512

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