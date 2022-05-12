苗縣新增760人確診 6醫院開設防疫發燒門診

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣今天新增760人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），縣內6家醫院開設防疫/發燒門診，加速疑似症狀者就診速度，快篩陽性者也可前往採檢PCR，紓緩急診壅塞壓力。

苗栗縣衛生局長張蕊仙透過新聞稿指出，縣內今天新增確診760人，年齡分布1歲以下至97歲，全縣18鄉鎮市都有案例，且頭份、竹南已突破200例；縣內4處社區PCR常設篩檢站陽性率也大幅提升，昨天採檢573人中，有251人確診，陽性率43.8%。

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衛生局表示，本土疫情急遽升溫，目前衛福部苗栗醫院及大千、大順、為恭、通霄光田、苑裡李綜合醫院開設防疫/發燒門診，讓幼童、孕婦及疑似症狀者加速就診速度，民眾若快篩陽性者也能到防疫門診PCR採檢，並依症狀給予藥物治療，希望減少急診壅塞及交叉感染，讓真正有急診需求的病患即時獲得救治並維持醫療量能。

今天起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可透過申請通訊醫療或視訊方式，由醫師確認快篩結果評估、通報確診。衛生局說，民眾或醫師對於快篩陽性結果若有疑義，仍可至縣內社區篩檢站進行PCR採檢；若非上述3類對象快篩陽性，可攜帶密封快篩陽試劑自行前往社區篩檢站或採檢診所檢測PCR。（編輯：張銘坤）1110512