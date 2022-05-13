政治大學首出現資訊學院校長 李蔡彥二度挑戰勝出

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（中央社記者陳至中台北13日電）政治大學校長遴選結果今天晚間出爐，由資訊學院教授李蔡彥當選。李蔡彥是第2度挑戰政大校長遴選，他提出要將政大打造為一個「數位賦能、詩意棲居」的大學。

政大現任校長郭明政宣布不續任後，學校於民國110年11月開始徵求校長人選，最初有6人經遴選委員會確認候選人資格，後續在4月15日的師生「同意權」投票，有3人通過40%門檻，包括李蔡彥（資科系教授）、連賢明（財政系教授）、蔡維奇（企管系教授），進入後續遴選程序。

政大校長遴選委員會今天下午開會，據校方會後公布的結果，由李蔡彥獲通過為校長當選人，後續將由學校報請教育部核定聘任。

政大遴委會共有21席，採同意票模式，獲得過半數委員同意且票數最高的候選人當選；如果第一次投票結果無人過半，則要再次投票到獲得過半委員同意票為止。

李蔡彥在107年也曾角逐校長職務，當時他所屬的理學院（現在資科系為資訊學院），在政大中較為弱勢，最後校長遴選由法學院郭明政勝出。

李蔡彥是美國史丹佛大學機械工程博士，曾任教育部資訊與科技教育司長，在政大擔任過主任秘書、電算中心主任、資科系主任等職務，行政閱歷非常豐富。

他在校長遴選公聽會簡報中提到，希望能將政大打造為一個「數位賦能、詩意棲居」的大學，在各領域中融入創業家精神，訂定數位發展白皮書、強化校園數位基礎建設，發展數位學習策略等。（編輯：陳政偉）1110513