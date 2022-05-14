澎湖啟動「輕重症分流照護」 確保醫療量能
2022/5/14 19:37（5/14 20:05 更新）
澎湖縣確診案例至今已有627例，確診者漸增，縣府14日宣布啟動「輕重症分流照護」，盼有效降載醫院負擔，確保澎湖醫療量能。（澎湖縣政府提供）中央社 111年5月14日
（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣政府今天表示，啟動「輕重症分流照護」，如有中、重症患者收治在醫院負壓隔離病房及專責病房，輕症送至警光會館或採居家照護，有效降載醫院負擔，確保澎湖醫療量能。
澎湖縣政府指出，今天新增76例確診，累計達627例，目前澎湖確診者所幸均為輕症，醫護人力正常運作。
縣府表示，澎湖確診案例日增，亦有部分醫護人員確診，醫院均依規定要求確診人員進行居家照護，並適時調配人力，維持門診、急診、加護病房、手術室人力正常運作。
三總澎湖分院若遇醫務人力短缺，將向總院申請支援，總院將立即調派人員進駐，確保澎湖醫療量能。
至於，病患後送台灣均依病情輕重判斷，按程序向衛福部空中轉診審核中心提出後送需求，經審核始可後送，並賦予凌天航空執行任務的責任，5月至今共後送5例至台灣本島就醫，後送人數並無因疫情增加後送次數。（編輯：黃世雅）1110514
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