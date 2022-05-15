鐵道檢查員招募不順 運安會主委點出薪資欠誘因

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部改革台鐵，除推動公司化，還積極建立鐵道監理檢查員制度，去年首次招考只招到2人，今年再招考，近期將放榜，鐵道局證實也是個位數，運安會主委楊宏智點出薪資欠誘因。

台鐵近3年接連發生重大死傷的普悠瑪號事故及太魯閣號事故，交通部檢討台鐵安全管理，決定仿效航空的做法，建立監理檢查員制度，初期主要監理台鐵，未來還包括高鐵、糖鐵及林鐵，已向行政院爭取到42個名額，編制在鐵道局，原本預定分3批招募，去年首度招考16人，只有12人報名，最後錄取2人。

鐵道局今年再度辦理招募，共有30個名額，有41人報考，目前8人進入面試階段，近期內將放榜，若全錄取，鐵道監理檢查員2次招考最多也只招到10人。

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智日前應邀到鐵道局，為首批招募的2名鐵道監理檢查員上課。對於鐵道監理檢查員招募不順，他今天接受中社記者訪問時坦言，薪資缺乏誘因，尤其台鐵全台軌道長達1200公里，要找到合適的監理人才，待遇會是很重要的因素，鐵道局應設法從鐵道監理對行車安全的重要性，說服人事單位。

鐵道局長伍勝園接受中央社記者訪問說，規劃鐵道監理檢查員薪資時，曾考慮比照運安會鐵道人員，但遭人事行政總處以公平性考量而否決。

楊宏智說，運安會也多次為同仁爭取合理薪資，目前鐵道組調查人員具10年以上資歷者，月薪超過10萬元。

根據鐵道局提供的資料，鐵道監理檢查員包括主任檢查員、資深檢查員及助理檢查員，要具有鐵道運務、工務、機務、電務相關經驗其中一項，主任檢查員的資歷至少要有10年，資深檢查員及助理檢查員分別須6年及4年。

鐵道監理檢查員採一年一聘，主任檢查員薪點比照公務員的十職等，資深檢查員及助理檢查員分別比照公務員的九職等及八職等，薪點折合率為新台幣149.1元。

助理檢查員薪點從376到472，起薪是5萬6061元；資深檢查員薪點從424到520，起薪是6萬3218元；主任檢查員薪點從472到582，起薪是7萬375元。

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根據鐵道局公告，鐵道監理檢查員主要工作是針對鐵路機構所轄運轉、行控、軌道、路線、土建設施、機車、車輛、電力、號誌、電訊等涉及鐵路行車安全的相關人員及設施設備，至現場查察鐵路機構實務運作情形，並提出檢查結果及改善意見，同時回饋於定期或臨時檢查。

鐵道監理檢查員還要參與鐵道局辦理事故事件專案調查及協助各項鐵路機構改進事項的辦理情形追蹤列管，協助鐵道局採取立即性監理作為及追蹤歷次改善事項落實的情形。（編輯：管中維）1110515