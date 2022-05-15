各地雨勢晚間再起 中部以北低溫探16度

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氣象局表示，15日晚間至16日各地水氣再增，西半部及東北部防局部大雨，另東北季風影響，中部以北低溫探攝氏16度。圖為台北市民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北15日電）中央氣象局今天統計，截至下午5時，累積雨量以屏東縣泰武鄉172毫米最多；今晚至明天各地水氣再增，西半部及東北部防局部大雨，另東北季風影響，中部以北低溫探攝氏16度。

氣象局午後持續發布豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生，雲林以南至屏東、台東地區及南投山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以屏東縣泰武鄉172毫米最多，其次為高雄市美濃區120毫米；累積雨量前10名多在屏東、高雄各區。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明天鋒面南移至巴士海峽，但華南有另一波水氣到台灣上空，全台雨勢再加大，主要西半部、東北部易有局部陣雨或雷雨、且有局部大雨發生，其他地區為短暫陣雨，並注意雷擊、強陣風。

至於氣溫，林定宜指出，因東北季風帶來涼空氣，北部、東北部明天高溫僅18至20度，其他地區約21至24度；低溫方面，中部以北、東北部16至18度，其他地區為19至21度。

林定宜提醒，今晚明天台南以北、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

林定宜提到，預計17日至19日東北季風減弱。17日白天起溫度回升、水氣少，整體來說是由濕轉乾的一天，東半部為局部短暫陣雨、西半部則是局部短暫陣雨或多雲。

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林定宜說，接著18日、19日，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲午後局部短暫雷陣雨；白天溫暖舒適、早晚稍涼。

林定宜表示，預估20日至22日又有鋒面影響，水氣增多，西半部、東北部再轉有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多、有不定時的短暫陣雨或雷雨，各地天氣不穩定；不過，鋒面生成仍有不確定性，實際影響的時間、地區仍要再觀察。（編輯：管中維）1110515