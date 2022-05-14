15日晚間起西半部防大雨 16日北台灣整天20度以下

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中央氣象局表示，15日晚上到16日水氣增多，各地降雨狀況轉趨明顯，西半部要留意有局部大雨發生機率。圖為台北車站前民眾撐傘走在街頭。中央社記者王飛華攝 111年5月14日

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（中央社記者余曉涵台北14日電）氣象局表示，今天晚間到明天白天是降雨空檔，但各地仍有短暫雨，明天晚上到16日水氣增多，降雨又會轉趨明顯；溫度受到東北季風影響，北台灣明顯轉涼，明天高溫約21度到22度。

中央氣象局預報員謝佩芸在下午天氣直播中表示，受到首波梅雨鋒面影響，全台各地天氣不穩定，中南部也有出現較大雨勢。

根據氣象局觀測，截至今天下午3時，台南市佳里累積雨量有122.5毫米，雲林麥寮也有118.5毫米，澎湖馬公也有114毫米。

中南部14日出現較大雨勢。圖為14日0時至下午5時30分累積雨量圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

氣象局也持續發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天高雄、屏東地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區為台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣。

謝佩芸指出，今天晚上降雨趨緩，一直到明天白天都是降雨空檔，不過全台仍有短暫雨，強度跟量值都比今天緩和。

謝佩芸表示，預計明天晚上到16日，水氣再增加，各地降雨狀況轉趨明顯，西半部要留意有局部大雨發生機率。

溫度方面，謝佩芸說，受到東北季風影響，溫度下降，北台灣轉涼明顯，預估明天高溫北部跟宜蘭約為攝氏21度到22度，中部24度到25度，南部26度到27度。16日北台灣整天都會在20度以下，都是濕涼的天氣型態，提醒民眾注意保暖。

謝佩芸說，17日東北季風減弱，各地氣溫就會逐步回升。（編輯：陳政偉）1110514