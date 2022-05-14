疑連日降雨致災 新北石碇近7層樓高土石滑落
2022/5/14 16:19（5/14 16:42 更新）
新北市消防局14日下午獲報，在石碇區石碇西街的土地公廟後方土石滑落，崩塌面積約長度15公尺、寬25公尺、高度20公尺，約6到7層樓高，所幸無人受傷，警方已到場進行交通管制。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月14日
（中央社記者沈佩瑤新北14日電）今年首波梅雨鋒面到來，新北市石碇區今天下午3時許傳出近7層樓高土石滑落災情，現場為寺廟後方山坡，警消獲報前往拉起封鎖線並交管，區公所調派機具處理中。
新北市政府消防局下午3時許獲報，石碇區石碇西街上的土地公廟後方土石滑落，崩塌面積約長度15公尺、寬25公尺、高度20公尺，約6到7層樓高，幸無人受傷，警方到場進行交通管制，並拉起封鎖線。
石碇區公所工務課長鄭友勝告訴中央社記者，正調派機具前往，初步推測因連日降雨造成坡體滑落，尚無法確定排除時間。（編輯：張銘坤）1110514
新北市石碇區14日下午傳出近7層樓高土石滑落災情，造成兩部汽車全毀，所幸無人受傷，初步推測因連日降雨造成坡體滑落。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月14日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。