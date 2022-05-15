5/15本土6萬8732例 增19死、125例中重症【直播】

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新北市政府表示，新北有全國最多的社區篩檢站，36處社篩站總篩檢量達到70萬人次以上。疫情嚴峻，民眾前往輔大醫院急診處排隊等候PCR篩檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月15日

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北15日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增6萬8732例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、確診個案新增中重症125人、19人死亡；另境外移入新增37例。（編輯：李亨山）1110515

根據疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增68,769例COVID-19確定病例，分別為68,732例本土個案及37例境外移入（23例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之68,732例本土病例，為32,706例男性、36,003例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（22,891例）、台北市（11,701例）、桃園市（9,675例）、台中市（4,029例）、高雄市（3,882例）、台南市（2,474例）、基隆市（2,122例）、新竹縣（1,871例）、宜蘭縣（1,871例）、彰化縣（1,408例）、新竹市（1,312例）、屏東縣（1,299例）、花蓮縣（1,065例）、苗栗縣（883例）、雲林縣（649例）、南投縣（466例）、嘉義縣（368例）、台東縣（332例）、嘉義市（193例）、金門縣（120例）、澎湖縣（115例）、連江縣（6例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案及具慢性病史、8例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月2日至5月12日，死亡日期介於5月7日至5月13日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、10例女性、7例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年4月29日至5月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,558,371例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,786,521例排除），其中768,543例確診，分別為12,206例境外移入、756,283例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,068例COVID-19死亡病例，其中1,053例本土，個案居住縣市分布為新北市510例、台北市370例、基隆市51例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及台中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市6例、花蓮縣5例、屏東縣及台東縣各4例、苗栗縣、台南市及雲林縣各3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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