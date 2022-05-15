3類對象快篩陽視為確診 2歲以下幼兒適用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北15日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，居家隔離、自主防疫及居家檢疫對象，如為2歲以下幼兒，雖不符快篩試劑適用年齡，但執行快篩後結果為陽性，適用快篩陽視同確診規定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，自5月12日起，開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可由醫師認定確診。經過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的快篩試劑才可做為判別工具，其中包含經核准通過的鼻咽快篩及唾液快篩。

指揮中心放寬快篩陽視同確診年齡，不符快篩試劑年齡的2歲以下幼兒也適用。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，只要2歲以下幼兒為隔離檢疫或自主防疫對象，期間因故接受快篩檢測，快篩陽性者，經醫師評估確認，且能達成醫病雙方共識，可依醫師裁量認定通報。

有媒體詢問，近期逐漸有一般民眾快篩陽性後，不願進行PCR採檢確診，是否與PCR量能無法滿足民眾需求，才會出現自我蓋牌、成確診黑數狀況。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，PCR量能沒有少，坦言北部熱區確診者多，採檢需求高，將多設立採檢站，分散採檢壓力，減少排隊時間。

中央開放基層診所加入PCR採檢行列，增加採檢地點，但有診所反映上傳資料須經過重重關卡，疑有相容性問題。羅一鈞表示，確實有收到類似反映，將進一步優化流程，診所對PCR檢測對程序不熟悉，如有延遲通報狀況，衛生局都會介入輔導，避免類似事件發生。（編輯：管中維）1110515