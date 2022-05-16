抗癌路上連拿書卷獎 音樂天使葉美君獲熱愛生命獎章

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14歲罹脊髓神經外胚層母細胞瘤、現就讀中山大學音樂所的葉美君，在抗癌路上仍勤奮向學，連拿書卷獎，課餘還到醫院以琴音撫慰病童，獲周大觀文教基金會「第25屆全球熱愛生命獎章」肯定。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）14歲罹脊髓神經外胚層母細胞瘤、現就讀中山大學音樂所的葉美君，在抗癌路上仍勤奮向學，連拿書卷獎，課餘還到醫院以琴音撫慰病童，獲周大觀「第25屆全球熱愛生命獎章」肯定。

中山大學今天發布新聞稿指出，今年27歲的葉美君，在無憂年少的14歲迎來病痛，罹患好發於兒童的惡性腫瘤「脊髓神經外胚層母細胞瘤」，讓她背痛夜不能寐。原以為是肌肉拉傷，殊不知腫瘤早已悄悄壓迫神經，後來走路搖搖晃晃被送進急診，才緊急動手術摘除腫瘤。

不料葉美君高三時又發現脖子長出硬塊，參加中山大學音樂系術科聯招考試後就住院治療，化療追蹤長達3年，治療過程中完全沒有食慾，還嘔吐到膽汁都吐出來，頻繁住院，無法享受大學生活。

為了趕畢業，葉美君大三、大四瘋狂補學分，連2年拿到書卷獎；考上碩士班後，白天上課、課餘練琴、晚上教琴，還抽空到醫院當志工為病童演出，從早忙到晚。

碩二時疾病又復發，讓葉美君大受打擊。她說，內心已在描繪畢業後新階段的人生藍圖，教學、伴奏、演出都逐步上軌道，疾病卻又來敲門，「真的難以接受，會想說為什麼又是我」；但在崩潰、哭泣後，還是只能坦然接受治療。

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看著葉美君入學後一路抗病回歸普通生活、又復發治療，中山大學諮商與健康促進組資源教室輔導人員楊媛甯說，覺得葉美君堅強又認真；多數人面對後天患病的劇烈衝擊都很難調適，但她卻以正面態度面對疾病的挑戰，也從不荒廢學業，令人佩服。

葉美君不畏疾病的樂觀態度，讓她獲選為周大觀「第25屆全球熱愛生命獎章」得主，25日下午4點半起將舉辦線上分享會。她說，要在分享會上表演「月亮代表我的心」獻給媽媽，感謝支持她的家人，尤其面對無數個化療住院的夜晚，總是陪伴在身邊的母親。（編輯：陳仁華）1110516