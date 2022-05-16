連日豪雨2萬戶停電 台電逾1200人次冒雨搶修

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南投縣仁愛鄉台8線中橫公路，15日因連日降雨沖刷土石導致路樹倒塌，波及附近電線桿造成停電。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月16日

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（中央社記者曾智怡台北16日電）近日受梅雨鋒面滯留影響，各地出現強降雨和雷擊。台電今天表示，上週末豪雨災情造成全台約2萬1823戶停電，共出動1218搶修人次，凡獲民眾通報停電，台電皆第一時間趕赴現場，在確保工作安全下冒雨搶修。

因應近日豪雨可能造成停電，台電今天發布新聞稿表示，除事前加強設備巡視與檢修，14日也已在台電總處成立緊急應變小組，隨時掌握全國供電情形。

台電統計，光是14、15兩日便有花蓮地區3998戶、雲嘉地區3527戶、新北樹林區2596戶、苗栗地區共3038戶，加上全台各縣市用戶，因雨勢造成樹木倒壓電桿或導線引發停電。

例如15日中部山區大雨，南投縣仁愛鄉台8線中橫公路路樹倒塌，波及附近電線桿造成停電；台電人員於上午11時35分接獲通報後，在30分鐘內抵達現場，發現是高壓線及電桿斷落，隨即隔離事故區間，縮小停電範圍，並配合公路局排除路樹及落石後，逐步進行搶修，於下午2時11分全數復電。

台電說明，為因應豪雨及雷擊可能造成停電，已於事前採取相關措施維持供電穩定，包含針對低窪地區變電所加裝防水閘，避免因淹水造成停電或搶修困難；針對強降雨伴隨雷擊，也採取包括加裝避雷器等措施，降低受雷害影響程度。

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台電進一步說，已事先確保各項搶修人力、材料、車輛及抽水機、鏈鋸等機具功能正常，並且加派搶修人力，謹慎應對鋒面豪雨。以上週末為例，豪雨災情共造成全台累積約2萬1823戶停電，為此出動1218搶修人次，並派出多輛工程車、昇空車與吊臂車支應，在確保工作安全下冒雨搶修，儘速為用戶來電。

台電強調，近日仍會有鋒面滯留造成降雨，持續風雨可能帶來零星停電災情，提醒民眾若發生停電事故，請多利用台電開設的「停電查詢及通報」系統，查詢或通報停電資訊，並將台電「1911」客服專線留給無法使用網路、或仍習慣打電話的用戶通聯使用。（編輯：蘇志宗）1110516