疫情危及國道與公路客運 業者盼退場機制法制化

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國道及公路客運量嚴重衰退，交通部雖已提高紓困貸款額度，業者仍認為難止血，盼退場機制能夠法制化。

阿羅哈客運2月已停駛最後2條國道路線，新竹客運日前也決定擬在9月不再營運包括桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣共34條路線，目前正由新竹市監理站協調中。

交通部長王國材日前在立法院答詢時坦言，疫情期間國道及公路客運的運量降了3成左右，除了對業者貸款額度從新台幣5億元提高至10億元外，也希望透過路線優化，或針對運量不高的路線採聯合派遣，協助業者度難關。

王國材今天下午也將透過視訊會議與客運業者座談。

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不具名客運業者告訴中央社記者，紓困貸款加碼，避免現金鏈斷流只是第一步，但紓困貸款加碼絕對不是拿來填補虧損路線的無底洞，面對運量持續下跌、營收回升遙遙無期，客運業者一定要止血停損，不得不停駛部分虧損嚴重路線，確保公司永續經營。

業者希望政府能將客運路線退場機制法制化，不是用道德勸說讓業者繼續經營不具效益的路線，不應將基本民行重責大任轉嫁給民營業者，另也期待主管機關能提出針對疫後乘客回流的刺激方案，例如透過國民旅遊補助提升運量。（編輯：陳仁華）1110517