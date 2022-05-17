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台灣首府大學擬申請停辦 教團憂損學生受教權

2022/5/17 16:08
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（中央社記者許秩維台北17日電）全國私校工會今天表示，接獲台灣首府大學師生反映，校方公開宣告將向教育部申請停辦，但學校並未納入教育部的專案輔導學校，貿然停辦將損害學生受教權。

全國私校工會今天發布新聞稿指出，台灣首府大學校長日前曾向媒體表示「大學部停招、研究所續辦，但還在討論階段，並未定案。」但工會近日接獲師生反映，校長昨天召集進修部學生，公開宣告將向教育部申請停辦，若獲核准，將由教育部協助轉學，這2天又分批召集師生，說明擬申請停辦緣由及安置計畫。

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全國私校工會提到，台灣首府大學財報顯示，該校收支雖連年短絀，但並未納入教育部專案輔導學校，可見仍具相當辦學實力，且學校投資附屬機構高雄蓮潭國際會館金額高達2億8880萬元，應尚有股東權益或資金可處分挹注學校辦學，似不具停辦要件，貿然停辦將大大損害學生受教權益。

全國私校工會認為，辦學不是開餐廳，不能說關就關，考量社會責任及師生權益，應循序漸進安置師生，且首府大未納專輔學校，不適用甫公告實施的私立高級中等以上學校退場條例；若不得已須退場，至少應依退場條例相同條件照顧教職員權益，也應依私立學校法，讓學生原校畢業後再申請停辦。（編輯：張芷瑄）1110517

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