吳德榮：21日起滯留鋒影響 各地防雷擊強降雨

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象專家吳德榮表示，今天白天氣溫回升、各地晴時多雲；明天起大氣不穩定度提高，防午後陣雨；下一波滯留鋒預計21至24日影響台灣，各地注意雷擊、強風、瞬間強降雨，但氣溫降幅不大。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗縣頭屋鄉攝氏15.1度，平地低溫前10名大多都位於苗栗地區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣上空雲層消散，各地大致晴時多雲，南部山區及東半部有局部短暫雨。各地氣溫回升，北舒適南微熟、早晚涼。

吳德榮提到，明天各地多雲時晴，氣溫續升、大氣不穩定度略提高，午後北部山區及中南部有局部陣雨，東半部亦有局部短暫雨；20日水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，21日至24日「滯留鋒」又再度調整回台灣附近徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣多、大氣不穩定，有激發「對流胞」發展，以午後高於其他時間；即使其影響範圍較小、持續時間較短，仍應注意其所伴隨的「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮表示，這波滯留鋒無明顯冷空氣，期間遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降。

吳德榮說，最新各國模式顯示，25日之後的模擬仍皆為多雨的型態，但分歧大，需繼續觀察。（編輯：卞金峰）1110518