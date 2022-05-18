全台回暖北、東部雲量較多 迎風面偶陣雨

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（中央社台北18日電）中央氣象局指出，今天東北季風稍減弱，各地會再更溫暖些；環境逐漸轉為偏東風，北部及東部地區雲量較多，迎風面偶陣雨。

氣象局表示，今天清晨中部以北及東北部低溫為攝氏18到20度，感受仍稍涼，南部及花東地區則是20、21度左右；白天起各地高溫會比昨天再回升2到3度，桃園以北及東半部約25、26度，其他地區是27至29度，感受較為舒適溫暖。

降雨方面，環境逐漸轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島整天不定時有局部陣雨，但停雨空檔多；恆春半島及東南部地區晚上以後受南方雲系影響，降雨會較明顯；西半部地區大致為多雲可見陽光天氣，午後在山區有局部短暫雷陣雨的機會。

風力方面，嘉義至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有較強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場轉為東北風至偏東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，沿海零星地區須留意受微量境外臭氧影響；中部以南位於下風處，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級，北部沿海零星區域達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1110518