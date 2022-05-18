駐土耳其代表推疫後觀光 綠島王功蚵田詢問度高

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駐土耳其代表黃志揚16日受邀前往土耳其西南部渡假勝地博德魯姆參加「第17屆世界浪漫旅遊會議」，在演說中介紹台灣旅遊特色及觀光發展情形。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年5月18日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）駐土耳其代表黃志揚16日於世界浪漫旅遊會議演說，介紹台灣觀光發展情形，與會業者熱烈回應，紛紛詢問綠島海底溫泉、日月潭、太魯閣及王功蚵田等台灣特色景點細節。

駐土耳其代表處今天發布新聞稿指出，黃志揚應邀16日前往土耳其西南部渡假勝地博德魯姆（Bodrum），以貴賓身分出席「國際專業婚旅協會」（The International Association of Destination Wedding Profession）舉辦的「第17屆世界浪漫旅遊會議」，並發表演說。

黃志揚指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾終將過去，相信不久的未來可預見旅遊商機復甦，此時可預先規劃設計旅遊行程。

配合旅遊會議主題，他介紹台灣浪漫旅遊特色及觀光發展情形，獲澳洲、印度、美國及歐洲與會業者熱烈回應，紛紛詢問細節，並對將來規劃安排旅客赴台灣觀光旅遊行程感興趣。

駐土耳其代表處表示，這次國際旅遊會議是16日至19日舉行，除了高規格歡迎酒會，開幕典禮邀請國際婚旅協會會長等貴賓演講，同時安排與會各國最具代表性的婚旅集團代表及區域旅遊相關協會分享疫情後推案情形及市場復甦趨勢。

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代表處指出，博德魯姆市長阿瑞斯（Ahmet Aras）與副市長瑟非諾魯（İlknur Ülküm Seferoğlu）及市議員出席歡迎酒會活動，與黃志揚熱切互動。阿瑞斯期待台灣旅客能前來體驗博德魯姆的浪漫，也願提供必要協助。

代表處說，與會人員包括拉脫維亞、孟加拉、北賽浦勒斯等國駐土耳其大使、多明尼加駐土公使及來自印度、菲律賓、越南、澳洲、美國及歐洲等旅遊業者計約300人共襄盛舉。（編輯：馮昭）1110518