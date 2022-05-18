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慈大與烏克蘭2大學簽約 提供線上教學

2022/5/18 16:09
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）關懷烏克蘭難民，花蓮慈濟大學分別與烏克蘭馬立波州立大學、烏克蘭天主教大學線上簽訂合作備忘錄，由慈濟大學提供線上教學、師生交流、研究合作及學生短期研修等。

慈濟大學今天發布新聞稿指出，烏克蘭國民教育程度普遍很高，國內有超過千所大學，俄烏戰爭造成數百萬人出逃他國，造成烏克蘭人民學習中斷，不過仍有學校試圖維持運作。

慈大指出，馬立波（Mariupol，或譯馬里烏波爾）州立大學位在遭受俄軍攻擊最猛烈的城市馬立波，校園幾乎全毀，20％師生同仁也因此傷亡，校長與老師逃往基輔，預計在基輔復校。

慈大指出，烏克蘭天主教大學全體教職員幾乎都投入志工的行列，幫助烏克蘭境內流離失所的人們，成為人民和軍隊的庇護所。

簽約儀式在慈濟基金會教育志業執行長王本榮見證下，由慈濟大學校長劉怡均分別與馬立波州立大學、烏克蘭天主教大學線上視訊簽約。

劉怡均表示，合作備忘錄簽訂後，將透過天空學院提供線上教學、接待來訪學者及學生，進行研究合作等。

劉怡均也提到，4月29日慈大舉辦烏克蘭募款音樂會，成立「陽光向日葵－難民學生扶助專案」提供30名烏克蘭學生、學者來台，截至5月17日已有3名學生抵台，隔離結束後將直接於慈大華語中心上課，預計9月研讀慈大學位班。（編輯：陳清芳）1110518

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