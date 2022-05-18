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竹縣文化旅遊橄欖奇遇記 獲十大食農體驗經典路線

2022/5/18 16:50（5/18 17:06 更新）
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新竹縣農會輔導新竹縣青農聯誼會提案的文化旅遊「橄欖奇遇記」，獲全國十大食農體驗經典路線，此路線能讓民眾了解寶山在地的產業特色，縣長楊文科（中）18日前往體驗橄欖醃漬DIY，並邀請民眾來遊玩。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月18日
新竹縣農會輔導新竹縣青農聯誼會提案的文化旅遊「橄欖奇遇記」，獲全國十大食農體驗經典路線，此路線能讓民眾了解寶山在地的產業特色，縣長楊文科（中）18日前往體驗橄欖醃漬DIY，並邀請民眾來遊玩。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月18日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣農會輔導新竹縣青農聯誼會提案的文化旅遊「橄欖奇遇記」，獲全國十大食農體驗經典路線，縣長楊文科今天到寶山鄉體驗橄欖醃漬DIY，並邀請民眾來遊玩。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，寶山鄉環境優美，富濃厚客家人文風情，竹縣農會輔導新竹縣青農聯誼會提案的「橄欖奇遇記」，獲「全國十大食農體驗經典路線」，透過此旅遊路線，讓民眾了解寶山在地的產業特色。

楊文科說，對他來說，從小印象橄欖是零嘴，但是寶山鄉將橄欖價值提升，造就更多優質食品，更以橄欖為主軸帶入生活，透過採收、醃漬體驗，結合青農食材，以產地餐桌方式呈現，讓民眾感受濃郁的客家農村生活，打造寶山橄欖產業獨有特色。

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縣府指出，「橄欖奇遇記」食農體驗活動包含「橄欖的一生」，介紹橄欖產業的歷史、橄欖品種認識、欖欖園區導覽及栽種橄欖苗，如「橄欖風味餐」部分，由青農帶領民眾料理橄欖菇菇湯、橄欖黑豆派、橄欖果醋生菜沙拉等。

新竹縣青農聯誼會副會長賴美君說，全台唯一橄欖產銷班在寶山鄉，希望透過活動，讓大家認識寶山鄉橄欖，這次提案活動「橄欖奇遇記」，將食農融入自然教育，也認識橄欖健康知識。（編輯：陳仁華）1110518

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