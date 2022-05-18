航海人員測驗 確診、快篩陽性者不得應試

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（中央社記者余曉涵台北18日電）111年第2次航海人員測驗今天起開放下載測驗通知書及健康關懷表，航港局提醒，確診者、居家檢疫者、快篩陽性未經PCR檢驗者、被匡列3+4居隔的前3天者及當天發燒者等不得應試。

交通部航港局今天發出新聞稿表示，111年第2次航海人員測驗訂於5月28、29日展開，今天起於航海人員測驗專區開放下載測驗通知書及健康關懷表。

航港局說，鑑於近期疫情嚴峻，航港局請考生於考試期間確實遵守防疫事項，包括應全程配戴口罩、嚴禁試場內非必要之交談及移動、勤洗手消毒、口罩髒污或潮濕時應立即更換；用餐請在固定座位並使用隔板，且用餐完畢應立即戴上口罩。此外，請考生踴躍下載使用「台灣社交距離App」，透過科技防疫，以強化自主防疫並降低疫情傳播風險。

航港局說，測驗當天考生進入試區時，應配戴口罩及配合量測體溫，並出示健康關懷表及本人身分證件，以利試務人員辨別身分，如果有「自主防疫」（未被依法限制外出）或身體不適等情況，應在試區門口據實告知試務人員，以安排於備用試場應試。

航港局也指出，為了降低感染風險，考生若是確診者；居家檢疫者；快篩陽性未經PCR檢驗者；未獲PCR檢驗結果者；屬確診者的同住密切接觸者（被匡列）或家中有居家照護確診者居家隔離期間（3+4居家隔離前3天）；應測當日經量測體溫額溫大於攝氏37.5度或耳溫大於38度者不得應試。

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航港局說，考生如為確診者的同住密切接觸者（被匡列）或家中有居家照護確診者自主防疫期間（3+4居家隔離後4天，或者0+7的後7天），將啟用備用試場，這次測驗原則禁止考生親友陪考，如確有特殊需求，可事先向航港局提出申請。

航港局表示，考生如因傳染病防治法規定隔離或檢疫措施，無法應試者，請檢具證明文件，於測驗前後10天內向航港局申請退費。（編輯：陳政偉）1110518