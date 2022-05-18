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學生盼遠距上課 宜蘭聖護：可決定到校或線上

2022/5/18 18:55
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭聖母醫護管理專科學校遭投訴防疫措施不妥，且校方堅持學生到校實體上課。校方今天澄清，相關防疫措施都有落實，且學生可決定到校或網路上課。

有聖護學生向媒體投訴，部分學生因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，希望能遠距上課到期末，但校方竟置學生安全於不顧，決議繼續實體上課。

根據宜蘭縣政府統計，聖護自這波疫情爆發以來，已累計136名師生染疫，是目前縣內確診數最高的學校，感染源主要是家人傳播為主。

針對學生質疑，校方今天澄清，學生若在宿舍出現發燒、喉嚨痛等症狀時，宿舍會立即將不適學生暫時隔離，並安排快篩。若是陽性，縣內學生由家長接回就醫，暫不到校；外縣市學生由宿舍聯繫防疫計程車赴醫進一步篩檢，等待結果期間，暫留在宿舍隔離房，PCR結果呈陽性，將由家長接回或搭防疫計程車返家隔離。

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校方強調，5月3日至13日曾因疫情實施線上遠距課程教學，13日全校大消毒後，住宿生15日返校，16日全校恢復實體課程。此外，昨天也已召開防疫會議，決議依疫情滾動式調整各科、各班的授課方式，並沒有一定要實體上課到學期結束，學生可自行決定到校上課，或採線上上課。

校方指出，遠距課程教學近2週期間，多數學生因同住家人確診而染疫，即使16日恢復實體上課，學生出現身體不適，可能是前幾天就有接觸史，並非到校才被傳染，不是學校防疫做不好所致。（編輯：李錫璋）1110518

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